Bimbo Foligno | su Facebook colpevolisti e innocentisti scatenati Rimossa la pagina del

Bimbo umiliato a Foligno - il maestro si scusa : era per l'integrazione : Era "un'attività per l'integrazione finalizzata a far prendere coscienza agli studenti del concetto di differenza razziale e di discriminazione", non un esperimento sociale. Lo afferma, attraverso il suo legale, il maestro della scuola del Folignate finito nella bufera.

Foligno - il padre del Bimbo umiliato dall’insegnante : “È razzismo - i miei figli stanno male” : Sono regolarmente in classe i due fratellini di colore che sono stati derisi da un insegnante a Foligno. Chi è assente è invece il maestro che è stato sospeso. Il padre dei bambini intercettato davanti alla scuola: “È un episodio di razzismo e non si è trattato di un esperimento sociale. I miei figli stanno male”.Continua a leggere

Foligno : le parole del Bimbo insultato dal maestro : Siamo in una scuola elementare di Foligno, dove un maestro supplente insulta un bambino di colore davanti a tutti i suoi compagni di classe: il bimbo sarebbe stato costretto a stare girato verso la finestra in modo tale che i compagni non riuscissero a guardarlo. Ora arrivano le parole del ragazzino, involontario protagonista di questa vicenda: "Non voglio che succeda più. Ero lì da solo davanti alla finestra e non riuscivo a capire il perché, ...

Il padre del Bimbo di Foligno : "È un episodio di razzismo. I miei figli stanno male" : "È un episodio di razzismo e non si è trattato di un esperimento sociale. I miei figli stanno male": a dirlo è stato il papà dell'alunno di colore che, assieme alla sorellina, sarebbe stato "deriso" da un maestro supplente di una scuola elementare del folignate che si è rivolto al resto della classe dicendo "Guardate quanto è brutto".Accompagnato dalla moglie ha parlato i giornalisti fuori dal cancello ...

Foligno - il Bimbo di colore umiliato a scuola : “I miei compagni mi hanno difeso col maestro” : “Il maestro lo ha invitato ad alzarsi, gli ha detto quanto sei brutto, non mi devi guardare e gli ha ordinato di girarsi verso la finestra”, le parole dei bambini testimoni di un episodio avvenuto in una scuola elementare di Foligno, dove un insegnante ha isolato un bambino di colore. Loro si sono alzati e hanno raggiunto il compagno: “Noi siamo uguali”.Continua a leggere