Berlusconi | Ppe si allei a Conservatori

Sfida sulla Torino-Lione Salvini prova a dribblare l'appello di Berlusconi : Una citazione che testimonia come si sia riaperto un canale di dialogo forte con il mondo cattolico.

Pomeriggio 5 - ma davvero? Chi va in onda dalla d'Urso appena dopo Silvio Berlusconi : dopo Silvio Berlusconi, ospite di Barbara d'Urso c'è stato Ronn Moss, il Ridge mascellone di Beautiful. Ovviamente in rete le ironie si sono sprecate. L'attore, con evidente chioma tinta, si è concesso alla conduttrice di Pomeriggio 5 in una intervista e ha anche cantato con la chitarra Non sarà un

Berlusconi cerca l'intesa fra Ppe e sovranisti per fare il grande federatore in Europa : Come portare di nuovo Antonio Tajani alla presidenza dell'Europarlamento? Silvio Berlusconi sta preparando la sua strategia. Anzitutto vuole diventare il 'grande federatore' del centrodestra anche in ...

Silvio Berlusconi : "Lavoro a un accordo tra Ppe e sovranisti" : Un accordo tra i sovranisti e il Partito popolare europei: è questo l'obiettivo di Silvio Berlusconi. L'ex presidente del Consiglio lo ha annunciato ad Avezzano: "Sto lavorando a un accordo tra il Ppe e i partiti conservatori di destra, come la Lega. La Lega deve - ha affermato il presidente di Forza Italia - Auspico fortemente che Lega abbia un buon successo alle europee: oggi è conservatrice e sovranista".In uno degli interventi ...

Berlusconi : "Lavoro a un accordo tra Ppe e i sovranisti" : "Sto lavorando a un accordo tra il Ppe e i partiti conservatori di destra, come la Lega. La Lega deve collaborare con il Ppe. Auspico fortemente che Lega abbia un buon successo alle Europee: oggi è conservatrice e sovranista". A dirlo è Silvio Berlusconi parlando ad Avezzano per le regionali in Abruzzo che si terranno domenica. "Non ci sarà bisogno di un nostro ultimatum a Salvini per mandare questo governo a casa, perché poi con la Lega ...

Elezioni europee - Berlusconi "capolista dappertutto" : malumori in Forza Italia : Agitazione a Bruxelles tra le fila degli eurodeputati azzurri. Il motivo? Silvio Berlusconi dovrebbe essere capolista in...

Elezioni europee - Berlusconi "capolista dappertutto" : malumori in Forza Italia : Agitazione a Bruxelles tra le fila degli eurodeputati azzurri. Il motivo? Silvio Berlusconi dovrebbe essere capolista in...

C'è Beppe Grillo - Rai 2 / Diretta : la battuta su Berlusconi - la collaborazione con Comencini : Beppe Grillo torna con 'C'è Grillo', la Diretta omaggio in onda su Rai Due. 'Pippo Baudo? Per me è stato come un padrino'.

Marco Travaglio - avvocato M5s : la difesa d'ufficio di Beppe Grillo in Rai. Ma ai tempi di Berlusconi... : Non si lascia sfuggire alcuna polemica contro i "suoi" grillini, Marco Travaglio, pronto a difenderli colpo su colpo. Su tutto. Ogni giorno. E l'articolo sul Fatto Quotidiano di domenica 27 gennaio non fa eccezione. Il direttore, infatti, si presta alla difesa di Carlo Freccero e di Rai 2: lunedì se

Pd - Crozza : “Come l’olio di palma. Basta dire che non c’è e raddoppi le vendite”. Poi l’appello ai nipoti di Berlusconi : Nella Copertina in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1, Maurizio Crozza commenta le recenti iniziative del Partito Democratico “Il Pd è diventato come l’olio di palma, Basta dire che non c’è e raddoppi le vendite!“. L’artista genovese ha poi lanciato un appello ai nipoti di Berlusconi :”Ha detto che si ricandida alle Europee per senso di responsabilità. Silvio se questo paese è ridotto ...

L'APPELLO DI Berlusconi/ Ai liberi e forti : oggi sono quelli delle opere sociali : In una lettera al "Corriere della Sera", BERLUSCONI ha rinnovato L'APPELLO sturziano "ai liberi e forti". Ma è un esercizio fuori tempo massimo

Berlusconi : "Appello ai liberi e forti prima che sia tardi" : Silvio Berlusconi dopo l’annuncio ufficiale della sua candidatura alle Europee, per "fermare questo governo", scrive una lettera al Corriere della Sera descrivendo quello che è a suo avviso un momento politicamente buio per il paese.Dopo aver paragonato i 5 Stelle ai comunisti del ’94, il leader di Forza Italia cita Don Luigi Sturzo - il prete siciliano per molti padre nobile della Dc (anche se in parlamento il senatore a vita nominato nel ...

Matteo Salvini - il vero piano : far saltare il governo appena Berlusconi uscirà definitivamente di scena : A fine di maggio, subito dopo le elezioni europee, il famoso "contratto di governo" che unisce Lega e 5 Stelle, cesserà di essere in vigore. Il voto, infatti, ridefinirà quasi certamente il quadro politico italiano e tenere in vita un documento programmatico nato con una Lega al 17% e un M5S al 34%

Silvio Berlusconi - il sondaggio di Antonio Noto che 'seppellisce' Forza Italia : In passato decisivo per risollevare le sorti del partito fino a sfiorare il miracolo della vittoria , come nel 2013, dopo un anno lontano dalla politica, e alla prima vera occasione utile dopo la ...