Berlusconi | M5s incapace | Lega strapperà

L'allarme di Berlusconi : "La manovra bis è certa. M5s farà la patrimoniale" : "Le elezioni in Sardegna confermeranno che il centrodestra è la maggioranza naturale per gli italiani. Non saranno necessariamente i protagonisti di questo governo a deciderlo ma saranno i fatti". Lo ha detto Silvio Berlusconi ospite da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5.Il leader di Forza Italia poi ha spiegato: "Io sono convinto che questo governo cadrà, non per una decisione dei componenti del governo, innamorato del potere che adesso hanno, ma ...

Roberto Formigoni - Berlusconi : ‘Sono umanamente dispiaciuto’. Buffagni (M5s) ‘Va in carcere grazie alla Spazzacorrotti’ : “Sono umanamente dispiaciuto per Roberto”. Silvio Berlusconi commenta così la condanna definitiva a 5 anni e 10 mesi inflitta dalla Corte di Cassazione all’ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni. “L’ultima cosa che avrei pensato nella mia vita, da milanese e da lombarda, è di vedere un grande presidente come Formigoni in galera. Poi la giustizia è bene che faccia il suo corso”, ha detto Daniela ...

Se quello di Berlusconi era il partito-azienda - il M5s è l'azienda-partito : "È l'unico caso al mondo in cui c'è un partito gestito da una società esterna, di fatto di proprietà perpetua di Davide Casaleggio ", dice Luciano Capone ospite oggi di Agorà su RaiTre. Ma c'era il partito azienda di ...

M5s - Berlusconi : “Più vicini a noi dopo Diciotti? Non m’importa - Salvini li lasci. Come nel ’94 serve riforma giustizia” : Dalla maggioranza all’opposizione, tutti sulla giustizia sembrano usare le parole e i comportamenti di Berlusconi, dal M5s che nega l’autorizzazione a procedere ai giudici sul caso Diciotti a Salvini, all’ex leader del Pd, Matteo Renzi, e i suoi che attaccano la magistratura e parlano di ‘giustizia a orologeria’, fino al leader leghista in fuga dal processo. Così è Berlusconi stesso a rilanciare: “Le ...

Berlusconi : M5s è il male assoluto - ci batteremo con tutte le forze : In questo modo, ha aggiunto, "hanno dimostrato ancora una volta che la giustizia per loro è un fatto politico, l'arma giudiziaria per loro è la continuazione la politica con altri mezzi. Anche ...

Berlusconi : “Governo Conte? Dico le preghiere ogni giorno perché vada a casa. Elettori M5s? Ciechi e sordi” : “Governo M5s-Lega? Non so se regge fino alle elezioni europee, io tutti i giorni mi auguro, dicendo le preghiere, che vada a casa il giorno dopo”. Sono le parole del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che, ospite a Omnibus (La7), non risparmia poderose bordate al M5s: “Hanno salvato Salvini, per il quale naturalmente sono contento perché così non affronterà un processo. Ma i grillini hanno tradito i loro principi e i loro ideali e questa ...

Diciotti - Berlusconi : "M5s e Di Maio indeboliti" : Silvio Berlusconi mette nel mirino i Ciunque Stelle. Secondo il leader di Forza Italia il verdetto del voto online su Rousseau per Matteo Salvini e il caso Diciotti ha indebolito e non poco i grillini. Intervenendo a "Omnibus" su La7, Berlusconi è molto chiaro: "Il voto online del M5s sul caso Diciotti segna un indebolimento del M5s e di Di Maio, tutti i sondaggi presentano un crollo dei consensi di cui prendiamo atto con molta soddisfazione". ...

