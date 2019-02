ilnapolista

: Bergomi "spiega" il Salisburgo: "Propositivo e pericoloso" - SSCNapoliNews : Bergomi "spiega" il Salisburgo: "Propositivo e pericoloso"

(Di venerdì 22 febbraio 2019) La presentazione del club austriaco Nel corso dello speciale sul sorteggio di Europa League, in onda in questi istanti su Sky Sport24, Giuseppeha espresso alcune considerazioni sul, prossimo avversario del Napoli nella competizione continentale:“Non facciamoci ingannare dal nome, perché illo scorso anno è arrivato in semifinale di Europa League e ha eliminato la Lazio. Gioca col trequartista e con degli esterni difensivi che spingono molto. Parliamo di una squadra pericolosa, che ha grande ritmo e che sa stare bene in campo. Una squadra che gioca un calcio propositivo, che tiene la difesa alta e che ti viene a pressare nella tua metà campo. Il Napoli, a mio avviso, è superiore. Detto questo, non è una sfida che porti a casa facilmente”.L'articolo“spiega” il: “Propositivo e pericoloso” sembra ...