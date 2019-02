Beppe Grillo | il ministro Elisabetta Trenta sorpresa nel backstage dello spettacolo a

M5s - Beppe Grillo : “Pace con Di Maio? Non abbiamo mai litigato. Il dissenso non lo votiamo” : “Non c’è mai stato un bisticcio”. Lo afferma Beppe Grillo, uscendo dall’hotel Forum, a chi gli chiede se abbia fatto pace con Luigi Di Maio. E a chi gli ricorda le sue parole di ieri (“Di Maio ha solo 32 anni ci vuole un po’ di pazienza”) Grillo risponde con una risata. Grillo ha incontrato Davide Casaleggio e il vicepresidente del Consiglio per parlare del M5s. L'articolo M5s, Beppe Grillo: “Pace con Di ...

Beppe Grillo torna in Calabria per 4 tappe del tour [INFO BIGLIETTI] : ... il 13 al Teatro Cilea di Reggio Calabria e il 14 marzo chiuderà il suo mini tour calabrese al Teatro-Cinema Garden di Rende Dopo undici anni di assenza con suoi spettacoli , ultimo al palasport di ...

Beppe Grillo a Roma : mano tesa a Salvini - 'scappellotto' a Di Maio : Contestato ieri sera da ex-attivisti M5s, "Ci hai traditi, ci hai venduti a Casaleggio, siete diventati portavoce di Salvini", Beppe Grillo in trasferta a Roma forse cerca di arginare l'avanzata della ...

Beppe Grillo : "Con Luigi Di Maio bisogna avere un po' di pazienza" : "Secondo me con Di Maio bisogna avere un po' di pazienza, ha 32 anni e ha ministeri impegnativi. Io sono la figura del garante, quella del padre ma ormai le scelte politiche le vedono loro". Lo ha affermato Beppe Grillo lasciando il tribunale di Roma dove è stato ascoltato in veste di testimone in un processo a carico dell'ex consigliere regionale degli M5S dell'Emilia Romagna, Giovanni Favia, imputato per diffamazione.Sul rapporto con la ...

Ex attivisti M5s contestano Grillo al suo show : 'Ci hai tradito' - Beppe : 'Missione impossibile far diventare leggermente intelligenti ... : ... abbiamo una missione quasi impossibile, di far diventare leggermente intelligenti quelli della Lega, perché non è mica possibile coadiuvare i programmi così, perché vivono all'altro mondo". Grillo ...

Beppe Grillo - lo schifo sul palco contro leghisti e Salvini : "Farli diventare intelligenti - missione impossibile" : Accolto al suo teatro dalla contestazione degli attivisti M5s, Beppe Grillo una volta sul palco è passato agli insulti. contro la Lega, Matteo Salvini e i suoi elettori: "Basta con 'sti ca*** di scontrini, ora c'è da fare la politica vera. Ora c'è una mission impossible: dobbiamo far ragionare e far

