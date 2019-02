Belen Rodriguez non si presenta a Sanremo Young | ha l' influenza

Belen Rodriguez sta male : perchè non si è presentata a Sanremo Young : Belen assente a Sanremo Young: ecco perchè ha dato forfait ad Antonella Clerici Nella seconda puntata di Sanremo Young di venerdì 22 febbraio i telespettatori da casa avranno sicuramente notata l’assenza di Belen Rodriguez tra i membri dell’Accademy del talent show di Antonella Clerici. Per questa settimana la showgirl argentina darà il suo giudizio direttamente da casa sul divano. Il motivo? Belen sta male e quindi è stata costretta ...

Belen Rodriguez replica alle critiche di Cavalli : "Se la sofferenza vi ha resi cattivi - l euro avete sprecata" : Roberto Cavalli non è nuovo ai commenti al 'veleno': lo stilista non è certo il tipo di persona che le manda a dire e stavolta ad essere presa di mira è stata Belen Rodriguez . La showgirl ha ...

Belen Rodriguez infastidita : all'aeroporto non c'è Stefano De Martino ma trova il paparazzo : Appena tornata dall?Argentina Belen Rodriguez non trova ad aspettarla Stefano De Martino, ma un paparazzo che evidentemente la infastidisce mentre la mamma Veronica l?aiuta a portare le...

Belen Rodriguez litiga con i paparazzi alla Milano Fashion Week : "Mantenete le distanze!" : Nel via vai di Vip alla Milano Fashion Week spunta anche una presenza ormai fissa, quella di Belen Rodriguez, impegnata come giudice di Sanremo Young al teatro Ariston, la showgirl si è presa una pausa per 'sfilare tra le sfilate' senza qualche intoppo dietro le quinte, infatti la bella argentina è stata protagonista di un incidente sfiorato e una lite con i paparazzi.Mentre usciva da una sfilata la donna ha incontrato alcuni paparazzi ...

Belen Rodriguez - l’attacco di Roberto Cavalli : «Cominci ad invecchiare - fai meno la stupida» : A 78 anni Roberto Cavalli non perde la voglia di provocare: se prima erano le sue creazioni a parlare per lui, adesso lo stilista fiorentino preferisce dire la sua direttamente sui social, senza timore di essere a sua volta aggredito. A farne le spese dopo Chiara Ferragni è Belen Rodriguez attaccata per una castissima foto su Instagram che evidentemente Cavalli non ha gradito. “Sei una bella donna… incominci ad invecchiare quindi… dovresti fare ...

