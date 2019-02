Beautiful | Bill vuole corrompere Wyatt | anticipazioni trame dal 24 febbraio e il 2 marzo

Anticipazioni Beautiful : Liam scopre l’inganno di Bill e torna con Steffy : Beautiful Anticipazioni: Liam e Steffy tornano insieme, salta il matrimonio con Hope Liam sta per scoprire l’inganno di Bill Spencer a Beautiful. Come i telespettatori ben sanno, l’editore fa credere al figlio e a Wyatt di avere una relazione clandestina con Steffy Forrester. Questo spinge Liam tra le braccia di Hope, che riceve addirittura un’inaspettata […] L'articolo Anticipazioni Beautiful: Liam scopre l’inganno ...

Beautiful spoiler 23 febbraio : Wyatt scopre il complotto di Bill e lo racconta a Katie : Le puntate della soap opera Beautiful si stanno rivelando alquanto ricche di colpi di scena. Al centro della bufera c'è Bill Spencer. L'uomo, infatti, ha architettato un diabolico complotto per allontanare Liam da Steffy in modo da poter conquistare, finalmente, il cuore della Forrester. Il capo della Spencer Publication ne parla con il suo collaboratore Justin. Inaspettatamente, però, l'altro suo figlio Wyatt è fuori la porta ed ascolta tutto. ...

Beautiful Anticipazioni Americane : archiviato Wyatt e rotto con Thorne - Katie tornerà con Bill? : Dopo la fine dell'amore con Wyatt e del matrimonio con Thorne, Anticipazioni rivelano che assisteremo ad un riavvicinamento tra la Logan e lo Spencer Senior.

Beautiful - anticipazioni americane : BILL SPENCER a cena con… : BILL SPENCER torna al centro della scena nelle puntate americane di Beautiful. Eh sì: l’unica vera storyline di questo inizio 2019, ovvero lo scambio di culle che coinvolge le ignare Hope SPENCER e Steffy Forrester, entrerà ora in una fase di stallo (sventata la possibilità che la verità venisse già fuori, ci si prenderà il tempo per approfondire quelle che sono le conseguenze emotive dell’inganno sulle persone interessate), dunque è ...

Beautiful - anticipazioni USA : BILL farà “rinascere” SALLY SPECTRA? : Negli ultimi mesi, le cose per SALLY Spectra si sono messe più che bene nelle puntate americane di Beautiful. La stilista vive una storia d’amore serena con Wyatt Spencer, condivide con lui anche la casa (essendo sua convivente dal momento in cui tra loro è scoppiata la passione) e lavora alla Forrester Creations. L’inizio nella casa di moda, come vedremo presto nelle puntate italiane, non sarà dei più facili per la giovane Spectra: ...

Anticipazioni Beautiful dal 18 al 23 febbraio : Wyatt scopre l'inganno di Bill : Si apre oggi una nuova settimana di Beautiful ampiamente caratterizzata dalle conseguenze dei raggiri di Bill Spencer. Le Anticipazioni relative alle puntate in onda su Canale 5 dal 18 al 23 febbraio confermano che Hope proseguirà nei preparativi del matrimonio con Liam, dopo la proposta arrivata tanto inaspettata. La giovane Logan verrà sollecitata dalla madre che le chiederà di non attendere oltre, pronunciando il fatidico sì il prima ...

Beautiful - anticipazioni USA : DONNA farà da “Cupido” per KATIE E BILL? : Nelle prossime puntate americane di Beautiful, DONNA Logan “interferirà” nella vita sentimentale di qualcuno, ma sarà con buone intenzioni. Gli spoiler, infatti, anticipano che DONNA farà da Cupido per una coppia, ma al momento l’identità delle due persone non è stata rivelata. Comunque i loro nomi si possono facilmente intuire, con alto grado di sicurezza, gettando un’occhiata ad altre informazioni disponibili. Prima di ...

Beautiful - spoiler dal 17 al 23 febbraio : Wyatt scopre di essere stato ingannato da Bill : Nuove e avvincenti puntate della soap Beautiful attendono gli affezionati telespettatori anche la prossima settimana. Vedremo di seguito, cosa ci riportano le anticipazioni riguardanti gli episodi in onda da domenica 17 a sabato 23 febbraio. Come abbiamo visto, Steffy e Liam hanno avuto un duro confronto dopo che il giovane Spencer ha saputo da Wyatt che la moglie intratterrebbe ancora una relazione con Bill. Liam non sa, però, che è tutta una ...