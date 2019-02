Basta con il pessimismo | ecco tutti i motivi per cui le cose non vanno male come pensiamo

Pd - Richetti e l'audio contro Martina : 'Era uno sfogo - Basta filiere di comando' : E non capisco perché vi stupite se dico che non metto la mia faccia in realtà in cui i nomi scelti sono indigesti a chiunque creda nella buona politica, fritture o meno che siano. Sarò al fianco di ...

Il monito del Papa : “Non Bastano scontate condanne - serve concretezza” : Papa Francesco ha aperto lo storico vertice in Vaticano dedicato alla tutela delle vittime di abusi sessuali. Un incontro a cui partecipano 190 persone, fra cui i presidenti delle conferenze episcopali arrivati da tutto il mondo e una delegazione di vittime. I fedeli si attendono "non semplici e scontate condanne, ma misure concrete ed efficaci da predisporre", ha detto Bergoglio nel discorso di apertura. "Dinanzi alla piaga degli abusi ...

Juventus - Capello contro Bonucci : 'È Bastata una carezza per farlo cadere' : Tra i calciatori della Juventus finiti nell'occhio del ciclone dopo la sconfitta contro l'Atletico Madrid c'è Leonardo Bonucci autore di un gesto che sta facendo discutere sui social ma anche in tv, ...

Papa Francesco apre il summit sulla pedofilia : "Serve una purificazione - non Bastano semplici e scontate condanne" : "Il popolo di Dio ci guarda e attende da noi non semplici e scontate condanne, ma misure concrete ed efficaci da predisporre". Papa Francesco apre la delicatissima quattro giorni di summit in Vaticano, richiesta da lui stesso per arginare la piaga della pedofilia nella Chiesa chiedendo una "purificazione".Partecipano all'Incontro su "La protezione dei minori nella Chiesa" i presidenti delle Conferenze Episcopali della Chiesa Cattolica, i capi ...

Atletico Madrid – Juventus 2 a 0 : non Basta il Var. Bianconeri sconfitti in Spagna : Sconfitta per la Juventus nell’incontro di andata degli ottavi di finale di Champions League. I Bianconeri hanno perso 2-0 a Madrid contro l’Atletico. Per la squadra guidata dal Cholo Simeone le reti sono state realizzate da Gimenez al 78mo e da Godin all’83mo. L'articolo Atletico Madrid – Juventus 2 a 0: non basta il Var. Bianconeri sconfitti in Spagna proviene da Il Fatto Quotidiano.

Confcommercio e Conftrasporto ricevute da Toninelli : 'Basta divieti ai Tir sulle Alpi' : Il Governo intervenga per contrastare le misure restrittive adottate da Austria, Francia e Svizzera nei confronti dei Tir lungo l'arco alpino, penalizzanti sia per l'economia italiana sia per le ...

Roberto Cavalli sfrontato contro Belen - lo stilista esagera : “incominci ad invecchiare - Basta farfallina” : Roberto Cavalli contro Belen Rodriguez, il commento social dello stilista italiano lascia i fan dell’argentina a bocca aperta La polemica tra Roberto Cavalli e Chiara Ferragni è nota a tutti, ma quella che lo stilista italiano ha appena iniziato contro Belen Rodriguez è una novità. Cavalli sotto una delle tante foto sexy dell’argentina ha scritto un commento poco carino. Il designer di moda ha commentato: “sei una bella ...

Ai pastori non Basta l'acconto : latte a 1 euro al litro : Riprende la protesta degli allevatori sardi, nuovo blitz ad una cisterna e migliaia di litri di latte finiti sull'asfalto. Non è bastata la proposta su un aumento di 72 centesimi al litro per il latte ...

Zaniolo diventa una... iena con la mamma social - sbotta e se ne va : "Ora Basta!" : Lui, 19 anni, è la n uova stella del calcio italiano . Lei, 42 anni, è la mamma più cliccata dei social , tanto che su Instagram supera i 260mila fan. Nicolò Zaniolo e Francesca Costa , la Roma e... ...

Gb - deputati contro Facebook : "Gangster digitali - Basta autoregolamentazione" : Dal Parlamento del Regno Unito arriva la denuncia di violazioni alla privacy da parte del social network blu. "Servono regole più severe"

Zaniolo : "Mamma - Basta con quelle foto". Lei : "Non faccio nulla di male" : La Gazzetta dello Sport riporta le sue parole: 'Le foto che posto non sminuiscono il mio essere madre. A mio figlio non dà fastidio niente, non è vero ciò che hanno scritto. Offuscare tutto con ...

Liga : Atletico Madrid distratto dalla Juve - Basta Griezmann con il Rayo Vallecano : Madrid - Un Atletico Madrid tutt'altro che convincente si impone in trasferta sul Rayo Vallecano . Ai Colchoneros basta un gol di Griezmann nella ripresa. Prestazione davvero poco brillante per gli ...

Sfera EbBasta porta la trap in tutta Italia con il Popstar Tour 2019 : ... il primo artista Italiano ad aver conquistato record di plays streaming del mondo su Spotify. Fenomeno da milioni di streaming e visualizzazioni, personaggio eccentrico, icona di mode e tendenze che ...

San Ferdinando - i sindacati : “È la terza incolpevole vittima - Basta con gli impegni che quasi mai si concretizzano” : Dalla politica ai sindacati, la morte del giovane migrante senegalese nel rogo che ha interessato la tendopoli di San Ferdinando, in Calabria, ha suscitato un moto di indignazione. Al Ba Moussa è infatti la seconda vittima nel giro di due mesi nella baraccopoli calabrese, un inferno che la politica ignora da anni, nonostante rassicurazioni e promesse. “L’ennesima vittima impone a tutti di farla finita con le parole, i progetti simili a ...