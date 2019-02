Basket | Qualificazioni Mondiali 2019 | il trionfo del gruppo | di un’Italia operaia e del

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Meo Sacchetti “Merito di tutti i ragazzi - ora festeggiamo e tra una settimana parleremo” : L’Italia torna dopo tredici anni ai Mondiali. Gli azzurri hanno demolito l’Ungheria nella partita decisiva, staccando il pass per la Cina con una giornata d’anticipo. Uno straordinario risultato da parte di tutta la Nazionale, che ha meritato questa qualificazione, arriva sul campo come nel 1998, mentre nel 2006 gli azzurri andarono in Giappone solo grazie ad una wild card. Meo Sacchetti è il grande artefice di questo ...

Basket - Pagelle Italia-Ungheria - Qualificazioni Mondiali 2019 : Della Valle e Aradori protagonisti - Sacchetti esalta la forza del gruppo : L’Italia supera senza alcuna difficoltà una Ungheria decisamente modesta e conquista la meritata qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket, che si terranno in Cina ad inizio settembre. Esito dell’incontro mai in discussione, con la Nazionale azzurra sempre padrona del campo fino all’eloquente punteggio finale di 75-41. Ottima prestazione di squadra degli uomini di Meo Sacchetti che riportano l’Italia nella rassegna ...

Qualificazioni Cina 2019 – Digiuno finito - l’ItalBasket asfalta l’Ungheria e torna al Mondiale dopo 13 anni : La Nazionale di Sacchetti non lascia scampo agli ungheresi, prendendosi un successo che vale la qualificazione ai Mondiali in Cina Il Digiuno è finalmente finito, l’Italia torna a qualificarsi per i Mondiali di basket dopo tredici anni. Fondamentale la vittoria ottenuta contro l’Ungheria nell’undicesima giornata del Gruppo J delle Qualificazioni, un match mai in discussione vinto dagli azzurri con il punteggio di ...

Lituania-Italia Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Le Qualificazioni ai Mondiali 2019 di basket stanno volgendo al termine. Nell’ultima giornata l’Italia di Meo Sacchetti scenderà in campo in Lituania, affrontando proprio quella squadra definita da sempre la “bestia nera” della squadra azzurra. All’anData la Nazionale aveva però ottenuto una vittoria molto importante e proverà a stupire anche a Klaipeda. Lituania-Italia si giocherà lunedì 25 Febbraio alle 18.30. La ...

LIVE Italia-Ungheria Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA : gli azzurri si giocano tutto - scontro diretto da dentro o fuori : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria, match valido come quinta gara della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Si gioca a Varese, ed è una prima volta assoluta a LIVEllo ufficiale per la Nazionale in una delle città simbolo del basket nostrano. Non ci si può nascondere: da questa partita passa, per abbondante misura, la qualificazione dell’Italia alla rassegna iridata, 13 anni dopo ...

Italia-Ungheria - Qualificazioni Mondiali Basket 2019 : le chiavi tattiche della partita. Mobilità e dinamismo le doti degli azzurri - magiari ottimi tiratori : Dopo giorni di avvicinamento e di crescente attesa, il momento è finalmente arrivato: questa sera alle ore 20.15 presso la Enerxenia Arena di Masnago (VA) la Nazionale italiana di basket scenderà in campo per la fondamentale sfida contro l’Ungheria. In palio per gli azzurri una storica qualificazione al Mondiale 2019. Gli uomini allenati da Meo Sacchetti dovranno scendere in campo con la mentalità vincente che li ha contraddistinti sino ad ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia si qualifica se… Tutte le combinazioni. Sfida con l’Ungheria decisiva : All’immediata vigilia dell’incontro tra Italia e Ungheria di stasera, una cosa è sicura: gli azzurri di coach Meo Sacchetti sono a quaranta minuti dalla potenziale qualificazione ai Mondiali di Cina 2019. Potrebbe essere, questo, una sorta di ritorno a Oriente, dal momento che è proprio in Asia (e precisamente in Giappone) che l’Italia ha giocato l’ultimo torneo iridato, nel 2006. Andiamo a vedere, nel dettaglio, tutti i ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia per la sfida all’Ungheria - definiti i 12 azzurri : Meo Sacchetti, CT della Nazionale Italiana di Basket, ha comunicato i nomi dei 12 azzurri che domani scenderanno in campo per affrontare l’Ungheria nel match valido per la qualificazione ai Mondiali 2019: l’obiettivo è quello di vincere la sfida per staccare ufficialmente il pass per la rassegna iridata. L’appuntamento è per venerdì 22 febbraio (ore 20.15) al PalaOldrini di Varese, Sacchetti ha deciso di fare a meno del figlio ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : all’Italia manca solo un successo. Vincere contro l’Ungheria per volare in Cina : Una partita attesa 13 anni. Domani sera a Varese l’Italia sfida l’Ungheria in un match che può dare agli azzurri la qualificazione matematica al Mondiale del prossimo anno. La Nazionale di Basket manca alla rassegna iridata dal lontano 2006, quando in Giappone venne sconfitta agli ottavi di finale in un match pazzo dalla Lituania. E’ passato davvero troppo tempo, tante delusioni e amarezze, tanti sogni infranti sul più bello, ...

Italia-Ungheria Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : come vederla in tv e streaming. Programma e orario : Siamo ormai alla vigilia di Italia-Ungheria, delicatissima sfida che attende la Nazionale italiana di basket nel percorso di qualificazione ai Mondiali 2019, che si svolgeranno in Cina ad inizio settembre. Domani, venerdì 22 febbraio, gli azzurri scenderanno in campo sotto la guida del Commissario Tecnico Meo Sacchetti per andare a caccia di un successo che conferirebbe la matematica certezza della partecipazione alla prossima ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : la situazione dei gironi europei. Cinque posti ancora disponibili per la Cina : Sono ancora Cinque i posti disponibili per l’Europa ai Mondiali di Cina 2019 con due partite ancora da giocare nella seconda fase delle Qualificazioni. Tra escluse eccellenti, qualificate che erano già con un piede in Oriente al termine della prima fase e selezioni nazionali che il posto ancora devono conquistarselo, ecco le prospettive per i gironi diversi da quello dell’Italia. Le classifiche sono qui indicate con il sistema di ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Ungheria. La formazione magiara ai raggi X : La Nazionale italiana di Basket si appresta ad affrontare una partita fondamentale per il proprio percorso di qualificazione verso i Mondiali 2019, in programma in Cina ad inizio settembre. Tra un paio di giorni, venerdì 25 febbraio, gli uomini guidati dal tecnico Meo Sacchetti sfideranno l’Ungheria e cercheranno una vittoria per ipotecare l’accesso alla prossima rassegna iridata. L’incontro sarà l’undicesima e penultima ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Ungheria. I convocati dell’Italia ai raggi X. Dai Vitali a Gentile - passando per Moraschini - tutti a caccia della Cina : Italia-Ungheria, venerdì 22 febbraio, ore 20:15, Varese. Bastano queste quattro parole per riassumere tutta l’importanza di una partita che, se vinte, porterebbe la nostra Nazionale a giocare i Mondiali per la prima volta dal 2006, e a qualificarsi come non accadeva dal 1998, dal momento che nell’unica partecipazione del nuovo millennio l’accesso è stato guadagnato tramite la pratica, fortunatamente eliminata, delle wild card. ...