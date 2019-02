Basket, Italia qualificata ai Mondiali

: ?? #Basket, l'Italia torna ai mondiali dopo 13 anni: 75-41 all'Ungheria #ItalBasket - repubblica : ?? #Basket, l'Italia torna ai mondiali dopo 13 anni: 75-41 all'Ungheria #ItalBasket - Italbasket : Alle 20.15 la palla a due di Italia-Ungheria. In uno dei templi del basket italiano gli Azzurri cercano la qualific… - LiaCapizzi : L'Italia ai Mondiali di basket in Cina a settembre? Presente ? ???? Bravi azzurri. E grande Meo Sacchetti… -

Pass Mondiale centrato per gli azzurri che a Masnago superano 75-41 l'Ungheria in una gara con rare apprensioni.Fulminante la partenza degli uomini di Sacchetti che prendono il largo (15-9 dopo 10', 34-15 all'intervallo) pur con percentuali rivedibili (38% dal campo). Il terzo quarto conferma il margine,52-33, e mette in ordine le cifre (alla fine 10/21 da 3 e 42% dal campo). Top scorer Della Valle (15 punti) e Aradori (11). L'vola così alla fase finale in Cina. Mancava alla rassegna iridata dal 2006 (nonnel 2010 e 2014).(Di venerdì 22 febbraio 2019)