Basket | ANDIAMO IN CINA! L’Italia demolisce l’Ungheria e torna ai Mondiali dopo 13 anni!

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Tredici annilo si può finalmente dire: “L’Italia è al Mondiale”. Si vola inMissione compiuta da parte dei ragazzi di Meo Sacchetti, che nella partita decisiva delle Qualificazionihanno demolito a Varese l’Ungheria, staccando dunque il pass della Cina con una giornata d’anticipo. L’Italiaa giocare un Mondialel’ultimo in Giappone nel 2006, ma in quella occasione ci andammo grazie ad una wild card, mentre l’ultima volta sul campo è datata 1998.Ottima serata per Amedeo Della Valle, che è il miglior marcatore con 15 punti. In doppia cifra chiude anche Pietro Aradori (11 punti); mentre agli ungheresi non bastano i 15 punti di David Vojvoda e i 14 di Szilard Benke.La partita ha veramente poco da raccontare, perchè gli azzurri hanno tutta un’altra energia fin da subito rispetto agli avversari. ...