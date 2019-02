Auto – Salone di Ginevra 2019 | tutti i segreti della kermesse dell’anno FOTO

sportfair

: Ecco la nuova Porsche 911 Turbo 2020: la vedremo a Ginevra? - motorboxcom : Ecco la nuova Porsche 911 Turbo 2020: la vedremo a Ginevra? - masman007 : Il Salone di Ginevra si prepara alla grande vetrina dell'auto - essecia : Tutto pronto per il Salone dell'auto di Ginevra: apertura il 7 marzo - Corriere dell'Umbria -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Laginevrina porterà in dote oltre 100 anteprime mondiali ed europee Fra poco meno di due settimane aprirà i battenti ildi, che si svolgerà dal 7 al 17 marzo e considerata la più importante manifestazione del settoremotive. Laginevrina porterà in dote oltre 100 anteprime mondiali ed europee, oltre ad essere la sede presceltapremiazione “Car of the Year“.La cerimonia di inaugurazione è stata fissata per il 4 marzo, ovvero un giorno prima dell’apertura delalla sola stampa. Tra le protagoniste indiscusse troveremo le supercar, molte di loro alimentate con elettricità: tra quest segnaliamo la Mark Zero di Piëchmotive. Non mancherà la supercar ibrida di Gumpert, inoltre non mancheranno marchi iconici come Ferrari, Lamborghini, McLaren, Aston Martin, Pagani e Koenigsegg.Sarà anche ildegli anniversari con ...