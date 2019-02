Auto | per il Q8 di Audi due nuove motorizzazioni che abbassano i listino prezzi GALLERY

Finanziamenti Auto - Bnp Paribas e Crif lanciano una piattaforma europea per la gestione dei crediti : Circa 7 mila concessionarie di 14 Paesi europei avranno a disposizione una nuova piattaforma in grado di gestire i processi di gestione dei Finanziamenti per l'acquisto di auto. A lanciare il nuovo prodotto sono la società di credito al consumo Bnp Paribas Personal Finance, meglio nota in Italia per la rete Findomestic, e l'azienda di informazioni creditizie Crif.In Italia si chiama Sonar. La piattaforma, sviluppata sulla base della ...

Sardegna - esce dall’Auto dopo un incidente e precipita da una scogliera per 15 metri : salvo : Un automobilista sassarese, Giuseppe Nurra, è stato salvato in mare a Platamona dopo essere precipitato dalla scogliera facendo un volo di 15 metri. L'uomo aveva perso il controllo della sua auto finendo contro il guard-rail e uscendo di strada: in stato confusionale è sceso dalla macchina e dopo aver fatto pochi passi è caduto nel dirupo.Continua a leggere

Assicurazione RC Auto gratis per un anno : quali svantaggi comporta : Assicurazione RC auto gratis per un anno: quali svantaggi comporta Assicurazione Rc auto gratis per un anno? È possibile secondo gli spot di numerose concessionarie. D’altra parte, dietro queste offerte si nasconde l’inganno; a sostenerlo le associazioni di difesa dei consumatori che adesso si preparano a reagire. Assicurazione RC auto: pubblicità ingannevole A lanciare l’allarme tra gli altri anche Fabrizio Premuti di Konsumer Italia ...

Fermano Auto per un controllo - poliziotti accerchiati a Tor Bella Monaca. E spunta una pistola : poliziotti circondati da un gruppo di ragazzi sono costretti ad estrarre la pistola di ordinanza. E' accaduto a , quartiere di spesso al centro delle cronache per fatti di droga. Sono stati momenti ...

In Australia arrivano le targhe delle Auto personalizzate con le emoticons - costano 300 euro : Se poteste scegliere un emoticons da mettere sulla targa della vostra auto, quale vorreste? Per gli italiani è una domanda retorica, per gli automobilisti Australiani è una questione di imminente attualità. Il Governo dello stato Australiano del Queensland, dal 1 marzo permetterà di personalizzare le targhe delle auto usando, appunto, le faccine. La scelta non è ampia, al momento sono previste solo cinque emoji, tutte classiche e tutte ...

Il costituzionalista Ceccanti : 'Sbagliato affrontare le Autonomie regione per regione. C'è un rischio secessionista' : Come tutte le scelte di metodo in ognuna ci sono sempre dei pro e dei contro: in questo caso evidentemente quello di produrre esiti incoerenti, magari dovuti solo a parametri di vicinanza politica ...

Autostrade - tamponamenti a raffica per nebbia. Un morto sulla A22 - 15 feriti sull'A1 : Mattinata di passione sulle Autostrade italiane. Con tamponamenti a raffica - tanto da far dichiarare la 'maxiemergenza' , fatto piuttosto raro - sull' A1 tra Milano sud e Basso Lodigiano. Problemi ...

‘Ndrangheta a Como - la denuncia del capo dell’Antimafia di Milano : “Per le Autorità meglio far finta di niente” : “Il segnale mandato dalle autorità (di Cantù, ndr) e dal contesto sociale è bruttissimo: facciamo finta di niente, fatevi i fatti vostri, gli stessi messaggi che erano tipici di alcune realtà siciliane di qualche anno fa. Cantù come Locri? Ma figuriamoci”. Il capo della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, Alessandra Dolci, ospite ieri sera al convegno Vite di Mafia insieme allo studioso di mafie internazionali Federico Varese, ha ...

Bmw Serie 3 - la prova de Il Fatto.it – L’Auto diventa un assistente personale – FOTO : In quarant’anni ne sono state vendute più di 15,5 milioni in tutto il mondo: era il 1975 quando la prima BMW Serie 3 fu lanciata ed è innegabile che abbia inaugurato la stagione delle berline sportive. Dieci milioni le berline vendute, dunque la maggior parte. Anche se in Italia la proporzione si inverte e, delle 600.000 immatricolate dal 1990 ad oggi (dati UNRAE), solo il 20% sono sedan mentre le altre sono touring. La settima ...

Perugia - due fratelli trovati morti in casa : erano a letto in pigiama - disposta l’Autopsia : Il drammatico ritrovamento a Nocera Umbra, comune nella provincia di Perugia. Due fratelli di 64 e 69 anni sono stati trovati morti nella loro casa. A chiedere aiuto è stata la badante che come ogni mattina è arrivata nella casa trovando però la porta chiusa. l’autopsia chiarirà le cause del decesso.Continua a leggere

Stamattina il tratto di Autostrada A1 fra Milano e Piacenza è stato chiuso per vari incidenti dovuti alla nebbia : Stamattina il tratto di autostrada A1 fra Milano e Piacenza è stato temporaneamente chiuso al traffico per vari incidenti dovuti alla fitta nebbia. Il Corriere della Sera scrive che «gli incidenti sono avvenuti intorno al km 40, tra le 8.20

Milano - maxi tamponamento sulla A1 per la nebbia : Autostrada chiusa e feriti : Un tratto della A1 tra Milano sud e Basso Lodigiano è stato chiuso a causa di un maxi tamponamento causato dalla forte nebbia di questa mattina. Gli incidenti sono avvenuti intorno al km 40....

Omicidio stradale - revoca Automatica della patente solo per alcol e droga : L'Omicidio stradale è stato introdotto in Italia nel marzo 2016 con la legge 41, ma solo in queste ore la Corte Costituzionale si è espressa sulla questione, confermando di fatto quanto scritto nel testo e dichiarato però illegittimo l'articolo 222 del codice della strada, quello dedicato alle Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati.I giudici della Consulta non hanno avuto nulla da ridire sui nuovi reati introdotti - ...

Ipotesi parcheggi 'alla parmigiana' per liberare il centro dalle Auto : ' Esistono bandi europei e regionali che sostengono molto l'economia green ', sottolinea, 'basterebbe parteciparvi'.