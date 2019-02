Assunzioni Italo febbraio-marzo 2019 : 150 posti - requisiti e scadenza : Assunzioni Italo febbraio-marzo 2019 : 150 posti , requisiti e scadenza Offerte di lavoro Italo 2019 Italo apre a nuove Assunzioni . Infatti, è stato varato il piano biennale 2019 -2020 dell’azienda; questo prevede l’assunzione di 150 unità, nello specifico, 30 operatori d’impianto e 120 tra hostess e steward. Non si tratta di un turn over, ma di un ampliamento generale dovuto agli ottimi risultati raggiunti dall’alta ...

Nuove Assunzioni in Italo : posti di lavoro per 150 persone : Italo ha dato il via ad una nuova campagna di reclutamento di personale che prevede, per il biennio 2019-2020, l'assunzione di ben 150 risorse umane. Le selezioni riguarderanno essenzialmente operatori d'impianto, hostess e steward di bordo, in misura minore invece macchinisti esperti e staff d'ufficio.Continua a leggere