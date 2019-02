Assisi | al teatro degli Instabili Totò e Vicé

Al teatro Lyrick di Assisi 'The Lamb Lies Down on Broadway' : Assisi -Arriva sul palco del teatro Lyrick di Assisi il prossimo 22 febbraio alle ore 21.15, nell'ambito della stagione 'Lo spettacolo al centro', The Lamb Lies Down on Broadway. Lo spettacolo ricalca ...

Ritorna in scena la compagnia Kataklò al teatro di Assisi : Intuizioni geniali alludono al mondo acquatico di creature fantastiche che guizzano come sirene immerse in atmosfere lunari. A tratti le coreografie virano inaspettatamente nell'ironico senza mai ...

Assisi - al Teatro degli Instabili Lucia Oca e Francesco Scavo con 'La stanza dei giochi' : ... le tre Associazioni assisane hanno unito le forze per dare vita alla prima Stagione di Teatro Ragazzi di Assisi: tre spettacoli di grande qualità per bambini, ragazzi e famiglie di cui due in ...

Assisi - al Teatro degli Instabili omaggio a Modugno : Assisi " Il Piccolo Teatro degli Instabili apre il 2019 con un bellissimo e acclamatissimo spettacolo della Compagnia Berardi-Casolari: "Io provo a volare " omaggio a Domenico Modugno" in scena il 4 ...

Assisi - al Teatro dei ragazzi c'è Michele Cafaggi in 'Ouverture des saponettes' : Inoltre due spettacoli saranno in replica come matinée per le Scuole del territorio. In "Ouverture des saponettes" un eccentrico direttore d'orchestra ci porterà nel mondo fragile e rotondo delle ...