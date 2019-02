Asse Parigi-Berlino - la proposta : «Fondi Ue solo a Paesi con conti in regola» : Germania e Francia si sono accordate sulla proposta sull' eurobudget, in linea con quanto annunciato due giorni fa dal ministro tedesco Olaf Scholz. Lo scrive la Frankfurter Allgemeine Zeitung....

Prove di disgelo con Parigi. Di Maio incontra l'ambasciatore francese MAsset rientrato a Roma : Una stretta di mano a favore di cronisti e telecamere, foto l'uno di fronte all'altro intenti a parlare. L'incontro tra Luigi Di Maio e l'ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, tornato a Roma a Palazzo Farnese, segna l'inizio del disgelo tra il governo italiano e la Francia in un momento in cui i rapporti sono più che mai deteriorati. Non succedeva infatti dalla Seconda guerra mondiale che l'ambasciatore francese venisse ...

Parigi : acquisti a mani bAsse su Airbus : Grande giornata per il colosso aerospaziale , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,33%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Airbus più ...

Gilet gialli - 13esimo sabato di protesta. A Parigi scontri davanti all’Assemblea nazionale : “Un ferito grave” : Nel tredicesimo atto della protesta dei Gilet gialli in Francia il copione non è cambiato: scontri con la polizia e feriti. Gli incidenti più gravi a Parigi: qui sono stati segnalati lanci di lacrimogeni e cariche della polizia davanti alla sede dell’Assemblée Nationale, dove i manifestanti hanno provato a superare le transenne. Secondo le prime notizie, un manifestante è rimasto gravemente ferito e avrebbe perso la mano. Sono stati qualche ...

Trova 800 milioni di lire nella cAssetta del padre ma la Banca d’Italia non glieli converte (mentre Parigi cambia i franchi) : “Spiacenti, non è possibile”. È quanto si è sentito rispondere una donna originaria di Verona ma da anni residente a Parigi, quando si è presentata alla Banca d’Italia con un ‘tesoro’ di ben 800 milioni di lire. Come riporta Il Messaggero, Carla Ferrari, questo il nome della signora, una volta aperta la cassetta di sicurezza del padre defunto ha Trovato un malloppo inaspettato: 3mila franchi francesi e 800milioni di ...

Gilet gialli restano compatti - ancora scontri a Parigi nel dodicesimo atto dedicato ai feriti. A Republique tornano i cAsseur : Più Gilet gialli a Parigi, meno in provincia, ma il movimento - giunto oggi al 12/o atto della sua protesta - tiene duro. I leader della piazza si sono compattati nella capitale, dove oggi c'è stato il corteo più numeroso, 14.000 persone, per rendere omaggio alle "teste rotte", i feriti. E in prima fila c'erano loro, quelli che hanno perso un occhio o che hanno la gamba ingessata. Ma a place de la Republique sono tornati i ...

Allan ha ancora la parigina - ma gli pAsserà e tornerà come prima : Era una certezza Era una certezza di questo Napoli. Seconda solo a Koulibaly. Allan ha giocato una prima parte di stagione semplicemente strepitosa. Ha giocato una Champions da urlo, soprattutto le due gare contro il Psg e quella interna contro il Liverpool. Non a caso, i parigini hanno provato a sedurlo con una offerta monstre cui però non è seguita un’offerta altrettanto munifica per il Napoli. Sono stati giorni che hanno disorientato il ...

Blindati e polizia in Assetto antisommossa a Parigi per manifestazione dei gilet gialli - : Al momento non si segnalano scontri tra manifestanti e poliziotti. Oggi si svolge l'11esima manifestazione di protesta dei gilet gialli a Parigi. Diverse decine di gilet gialli si sono radunati sugli ...

Asia Argento modella per la prima volta a Parigi : il debutto in pAsserella : Per la prima volta in carriera, Asia Argento ha sfilato in passerella, debuttando ufficialmente come modella. L’attrice e regista, figlia del grande Dario nonché ex compagna del cantautore Morgan (che tra l’altro ha detto di voler mettere all’asta i suoi stessi capelli), la tenebrosa Asia ha indossato un abito bianco di Antonio Grimaldi e ha sfilato per lui durante le passerelle della Haute Couture PE 2019, nientemeno che a ...

Asse Parigi-Berlino : cos'è il Trattato di Aquisgrana. Che la Lega contesta " : La politica di sviluppo nei confronti dell'Africa o la politica climatica sono indicati come obiettivi comuni. I due Paesi puntano a 'progetti congiunti' in materia di 'transizione energetica'. ...

Parigi - Asia Argento e il debutto in pAsserella : sfila in bianco e piume per Grimaldi : In passerella alla settimana della moda di Parigi c'è anche Asia Argento. L'attrice, al debutto da modella, ha sfilato per lo stilista italiano Antonio Grimaldi indossando un abito da sera bianco dal ...

Moda Uomo - tutti i trend dalle pAsserelle di Parigi : Ve lo avevamo anticipato e, a chiusura del calendario europeo di sfilate Uomo, Parigi si conferma la città più seguita in fatto di novità e tendenze per il prossimo autunno-inverno 2019/20. Tra party e prime file ricche di celebrities, l’insolito duo Thimotee Chalamet e Frank Ocean su tutti, emergenti che hanno catalizzato l’attenzione tanto quanto le maison più storiche - Priya Ahluwalia, Paolina Russo e ...

Gli accessori più belli che abbiamo visto sulle pAsserelle di Parigi : Non si può non rimanere incantati davanti alla grandezza di Parigi, e delle sue sfilate. Un lungo e appassionante viaggio tra scenari suggestivi dominati dalla contaminazione tra stili diversi. L**’haute couture** si fonde con lo streetwear, i capi tecnici hanno tagli sartoriali e, all’interno delle collezioni, gli accessori occupano un ruolo sempre più importante. Zaini, tote bag, marsupi e piccoli contenitori dalle ...

Gilet - Parigi : soldi Italia a cAsseurs? : 0.00 La ministra francese Marle'ne Schiappa, intende verificare la presenza "di potenze straniere" che finanziano le collette on-line a favore dei "casseurs e delle violenze" alle manifestazioni dei Gilet Gialli, a cominciare dall'Italia. "Chi finanzia le violenze, chi finanzia i casseurs?", si è chiesta ai microfoni di France Inter la fedelissima del presidente Macron, evocando "potenze straniere",tra cui l'Italia,"viste le posizioni di certi ...