Anticipazioni U&D | puntata odierna | Ivan non vuole perdere Natalia | Giorgia se ne va

Anticipazioni U&D - confronto Teresa e Andrea : lei entra e sbatte la sedia - poi litigano : Oggi negli studi di Uomini e Donne è stata registrata una puntata molto attesa dai fan di questo popolarissimo dating show di Canale 5 condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. Ovvero la puntata del fatidico confronto tra la bella tronista napoletana Teresa Langella e Andrea Dal Corso, dopo la scelta in cui quest'ultimo ha risposto ''no'' dopo essere stato scelto dalla tronista campana. Il confronto, poi, si è ...

Anticipazioni U&D : Teresa ritrova Andrea e Antonio - nessun trono per i ragazzi : Teresa Langella, Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi di nuovo uno di fronte all'altro: questo è quello che è accaduto giovedì 21 febbraio negli studi di Uomini e Donne, dove è stata registrata una puntata speciale che il pubblico vedrà presto su Canale 5. Le prime Anticipazioni che sono trapelate sull'attesissimo confronto a tre, fanno sapere che l'ex tronista si è detta delusa ed amareggiata dal comportamento del ragazzo che ha scelto, così ...

Anticipazioni U&D : Gemma potrebbe passare la notte con Rocco - in arrivo 'La decisione' : Gemma Galgani come Teresa Langella? Le Anticipazioni che sono trapelate sull'ultima registrazione del Trono Over, fanno sapere che presto la dama sarà protagonista di una puntata speciale di Uomini e Donne ambientata in un castello medievale. Maria De Filippi ha fatto sapere che la torinese e Rocco Fredella trascorreranno del tempo in una location da sogno e lui dovrà convincere la sua amata a passare la notte insieme; questo appuntamento un po' ...

Anticipazioni U&D oggi : tensioni tra Ivan e Andrea per colpa di Natalia : oggi, giovedì 21 febbraio 2019, alle ore 14.45 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne trono classico, la popolare trasmissione del daytime condotta da Maria De Filippi. L'appuntamento di questo pomeriggio sarà il primo dedicato al trono classico di questa settimana, di cui domani è in programma una doppia puntata: quella delle 14.45 e successivamente quella che andrà in onda in prime time alle 21.30 dedicata alla scelta ...

Anticipazioni U&D : Rocco organizza un'esterna romantica con la Galgani in un castello : Ieri pomeriggio è stata registrata negli studi di Roma una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata alle dame e ai cavalieri del trono over. Al centro della scena Gemma Galgani e la sua relazione con Rocco Fredella, ma anche la frequentazione tra Riccardo Guarneri e Roberta di Capua e quella tra Pamela e Stefano. La 'decisione' di Gemma Galgani Nel dettaglio, vi segnaliamo che il 20 febbraio è stato registrato un nuovo appuntamento con il trono ...

Anticipazioni U&D : previsto un nuovo faccia a faccia tra Teresa - Andrea e Antonio : Sembra non avere fine la telenovela che ha per protagonisti Teresa Langella, Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. Pochi giorni fa è andata in onda la prima puntata del serale di Uomini e Donne con la scelta della campana, che ha ricevuto un no da Andrea e lasciato a bocca asciutta Antonio. Dopo la puntata il modello veneto ha ricevuto molti insulti mentre la Langella sembra sparita dai radar. Le ultime notizie, però, parlano di una registrazione ...

Anticipazioni U&D : il 21 febbraio la Langella si confronterà con Antonio e Andrea : La scelta di Teresa Langella non si è conclusa nel migliore dei modi nella puntata speciale di Uomini e donne dello scorso venerdì 15 febbraio. La tronista ha deluso Antonio Moriconi, comunicandogli di non volere continuare a frequentarlo al termine del programma, ma successivamente ha incassato il 'no' di Andrea Dal Corso. Nei giorni successivi a tale notizia, l'ex corteggiatore veneto è stato inondato di critiche da parte di chi l'ha accusato ...

Anticipazioni U&D - la scelta di Lorenzo è Claudia (RUMORS) : Lo scorso venerdì è andata in onda la fatidica scelta di Teresa Langella con l'inaspettata decisione di Andrea Dal Corso, che dopo essere stato scelto dalla tronista napoletana, ha risposto inaspettatamente di ''no'' lasciando senza parole la Langella e tutti gli appassionati di Uomini e Donne, il popolarissimo dating show di Canale 5 condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. L'appuntamento con il serale di ...

Anticipazioni U&D - oggi scontro tra Ida e Roberta - Paolo a Sabrina : 'Ti amo' : Il Trono Over di Uomini e donne torna oggi 19 febbraio su Canale 5, in onda a partire dalle ore 14:45 circa. La prima puntata della settimana ha concesso ampio spazio alla frequentazione di Gemma Galgani e Rocco Fredella, caratterizzata ancora da alti e bassi, e si è conclusa con l'ennesimo confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La coppia si è scambiata diverse accuse reciproche, che saranno il punto di partenza dell'appuntamento ...

Anticipazioni U&D del 19 febbraio : Ida delusa da Riccardo - Lorenzo pronto per la scelta : Prosegue l'appuntamento settimanale con Uomini e donne, la popolare trasmissione del pomeriggio di Canale 5 ideata e condotta da Maria De Filippi che rivedremo in onda domani, martedì 19 febbraio alle 14:45 circa. Le Anticipazioni che arrivano dalla pagina ufficiale Instagram del programma rivelano che andrà in onda un nuovo appuntamento incentrato sul trono over ma ci sarà spazio anche per un'incursione del trono classico, con l'arrivo in ...

Anticipazioni U&D - Teresa e le aspettative della scelta : 'Vivrò la favola nella realtà' : Oggi 15 febbraio Canale 5 trasmetterà la scelta di Teresa Langella, nello speciale di Uomini e donne in onda a partire dalle ore 21:10. La decisione della tronista napoletana avverrà al termine di un percorso altalenante, spesso contrassegnato da litigi e discussioni, durante il quale lei ha espresso la sua preferenza per i corteggiatori Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. I due ragazzi trascorreranno con Teresa un weekend in una villa immersa ...

Anticipazioni U&D : il presunto sì di Claudia Dionigi a Lorenzo : La scelta di Lorenzo Riccardi è stata registrata subito dopo quella di Teresa Langella, ma per la sua messa in onda bisogna aspettare fino a venerdì, 22 febbraio. Nel frattempo, però, iniziano a trapelare già le prime Anticipazioni. Il ragazzo avrebbe scelto Claudia Dionigi, la ragazza bionda che in questi mesi si è dovuta contendere il tronista, durante il percorso a Uomini e Donne, con la sua rivale Giulia Cavaglia. In molti pensavano che la ...

Anticipazioni U&D - Luigi bacia Irene e rivela di avere la scelta : Ieri, mercoledì 13 febbraio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, il popolarissimo dating show pomeridiano condotto ed ideato della regina della televisione italiana, Maria De Filippi. Come al solito, i colpi di scena non sono mancati: a tenere banco, in particolare, lo scontro tra il nuovo tronista Andrea e lo spagnolo Ivan. L'oggetto del contendere è stato ancora una volta la corteggiatrice Natalia, 'preda' ambita da ...

Anticipazioni U&D oggi - Irene arrabbiata con Luigi : 'Se me ne vado ho tutte le ragioni' : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. oggi 14 febbraio verrà trasmessa una nuova puntata dedicata al trono classico e come dimostrano le Anticipazioni che in queste ore sono state fornite sulla pagina ufficiale Instagram del programma di Canale 5, il protagonista indiscusso sarà Luigi Matroianni che vedremo al centro di un acceso dibattito in esterna con Irene, la quale ...