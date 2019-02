Allerta Meteo Sardegna | forte vento da domani

Allerta Meteo Toscana : criticità gialla per vento forte : La Sala operativa unificata permanente ha emesso un codice giallo per vento che riguarda tutta la Toscana, con validità dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani, sabato 23 febbraio. Inoltre ha emesso un codice giallo per mareggiate, sempre per tutta la giornata di domani, per l’Arcipelago toscano. Domani, sabato 23 febbraio, dalle prime ore della notte rinforzo del vento di Grecale, che si manterrà forte per tutta la ...

Allerta Meteo Campania : in arrivo vento forte - calo delle temperature - neve e gelate : La Protezione Civile della Campania ha emesso un’Allerta Meteo per vento e mare, nevicate e gelate: è infatti atteso vento forte e a tratti molto forte e persistente sull’intero territorio regionale a partire dalla mezzanotte e per l’intera giornata di domani. Previsto un significativo abbassamento generalizzato delle temperature con diminuzione anche di 8-10°C e conseguenti nevicate e gelate nelle zone interne e ...

Allerta Meteo per il Sud Italia - il Ciclone Freddo "Xaver" irrompe sullo Jonio nel weekend : attenzione a Sabato 23 Febbraio

Campania : vento forte e mare agitato - a mezzanotte scatta l'Allerta meteo : La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento e mare valevole dalla mezzanotte per l'intera giornata di domani su tutto il territorio regionale. Sono...

Burrasca sull'Italia : l'Allerta della protezione civile e le previsioni meteo per le prossime ore : La protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per venti di Burrasca su Molise, Campania...

Allerta Meteo Sicilia : venti di burrasca e mareggiate : Allerta gialla in parte della Sicilia occidentale e in quella centro orientale. Dalla tarda serata di oggi e per le successive 24-36 ore, si legge nel bollettino della Protezione civile regionale, si prevedono venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti settentrionali. mareggiate lungo le coste esposte. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: venti di burrasca e mareggiate sembra essere il primo su Meteo Web.

Pesante maltempo negli USA : 100 milioni di persone sotto Allerta Meteo - neve a New York : Oltre 100 milioni di persone sono sotto allerta meteo negli Stati Uniti. La tempesta ha colpito prima le Hawaii, poi la neve è arrivata a Seattle, e il maltempo ha attraversato il paese sino al nord-est, con neve e ghiaccio a New York, Boston e Philadelphia. In base a quanto si legge sul sito FlightAware sono già stati cancellati oltre 600 voli da e per gli scali newYorkesi Jfk e La Guardia, e in tutto il paese gli aerei rimasti a terra sono ...

Allerta Meteo : venti di burrasca in arrivo nel sud-Italia - criticità dal Molise alla Sicilia : Una nuova perturbazione proveniente dall’Europa nord-orientale, giungerà nella giornata di domani sul mar Ionio, apportando sulle regioni meridionali dell’Italia venti forti settentrionali almeno fino a giovedì. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di ...

Allerta Meteo Campania : criticità per vento e mare dalla mezzanotte : Allerta Meteo in Campania: l’avviso della protezione civile regionale per le condizioni di vento e mare è valido dalla mezzanotte per l’intera giornata di domani su tutto il territorio. Sono previsti “venti forti settentrionali con possibili raffiche“. Il mare, lungo le coste esposte e, in particolare nelle zone di Allerta 1, 3 e 6 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di ...

Allerta Meteo - irrompe l'aria fredda : torna l'Inverno sull'Italia - forti temporali e qualche nevicata al Sud tra stasera e domani

Allerta Meteo Lazio : maltempo e vento da domani : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse con indicazione che dal mattino di domani, lunedi’ 11 febbraio 2019, e per le successive 12-18 ore si prevedono sul Lazio: venti di burrasca nord-occidentali sui settori costieri. Mareggiate lungo le coste esposte”. Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio. “Il ...

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile : in arrivo venti di burrasca [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Nelle prossime ore sull’Adriatico settentrionale si formerà un’area di bassa pressione che determinerà una decisa intensificazione della ventilazione dai quadranti occidentali al Centro-Nord, specialmente sui settori appenninici tosco-emiliani e umbro-marchigiani, in successiva estensione alle restanti regioni centro-meridionali, iniziando dai settori tirrenici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Allerta Meteo Veneto : in arrivo neve e vento forte - dichiarato lo stato di attenzione : Da oggi pomeriggio, ma soprattutto in serata, sul Veneto sono previste nevicate oltre i 700-900 m sulle Dolomiti e oltre i 1000-1200 m sulle Prealpi. Lunedì non sono escluse debolissime nevicate in quota sull’alto Agordino. Le previsioni indicano però per lunedì 11 e martedì 12 febbraio venti settentrionali tesi/forti sui rilievi, a tratti anche nelle valli, specie quelle dolomitiche, e localmente sulla pedemontana per raffiche di ...