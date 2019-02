Agguato ai tifosi dello Zurigo | arrestato ultrà del Napoli

Ancora violenza in serie A - Agguato contro i tifosi del Torino - : Nuovi episodi di violenza in serie A , ad appena tre giorni dalla morte di un tifoso dell'Inter , investito da un Suv durante gli scontri prima della partita tra i nerazzurri e il Napoli. Questa volta ...

Scontri sulla A1 : Agguato degli ultras bolognesi al bus dei tifosi del Torino diretti a Roma | Salvini : in galera : Spintoni e pugni stamani traopposte tifoserie nell'area Chianti dell'A1 a Firenze: secondoquanto spiegato dalla polizia coinvolti supporter del Torino edel Bologna che viaggiavano su due pullman.

Inter-Napoli - ritrovati machete e martelli : le foto shock delle armi usate nell’Agguato dai tifosi [GALLERY] : La polizia ha rinvenuto e sequestrato le armi usate dai tifosi durante gli scontri post Inter-Napoli: machete e martelli ritrovati in un giardino di via Novara machete, martelli e altre armi contundenti sono state ritrovate presso un giardino di via Novara dalla polizia. Gli agenti le hanno subito poste sotto sequestro. Tali armi sono state utilizzate nell’agguato fra le tifoserie di Inter e Napoli avvenuto nei momenti successivi al ...

Milano - il questore : «Agguato ai tifosi del Napoli - chiederò la chiusura della Curva Inter fino al 31 marzo» : In conferenza stampa Marcello Cardona, questore di Milano, è Intervenuto in conferenza stampa per ragguagliare i media sugli scontri lontano dallo stadio di San Siro. Le parole di Cardona: «Scontri a 2 km dallo stadio, la Digos sta accertando la dinamica. Si è trattato di un agguato squadristico ai pulmini anonimi in arrivo da Napoli. Spranghe e bastoni contro mezzi occupati da ultras del Napoli. Abbiamo arrestato due soggetti italiani, due ...

Inter-Napoli - Agguato allo stadio 4 tifosi accoltellati - uno è morto : Violenza fuori da San Siro nella sera di Santo Stefano. Quattro tifosi sono stati accoltellati nei pressi dello stadio. Un tifoso interista è morto dopo essere stato investito da un van durante gli scontri Segui su affaritaliani.it

