Aeroporti di Puglia ed easyJet | nuovo volo estivo Bari-Nantes

Aeroporti di Puglia - nuovi voli Ryanair per Bari e Brindisi : Dal prossimo mese di aprile, Ryanair opererà due nuove rotte da Milano Malpensa a Bari , sei volte a settimana, e Brindisi , tutti i giorni,. I nuovi collegamenti fanno parte del programma estivo 2019 ...

Aeroporti di Puglia nel Global Compact dell'ONU. Presidente Onesti : "Crediamo nella sostenibilità" : ... TA, - ha consapevolmente aderito al Global Compact dell'ONU, perché crede nell'importanza della responsabilità sociale dell'impresa per lo sviluppo durevole del business, favorendo un'economia ...

Aeroporti di Puglia destituisce il DG Franchini per deicing ad ali aereo con secchi d'acqua : La vicenda del deicing dei giorni scorsi all'aeroporto di Brindisi ha provocato una "vittima illustre". Una nota stringata della società Aeroporti di Puglia ha annunciato la parola fine alla lunga ...

Aeroporti di Puglia - 2018 anno record con 7 - 5 milioni passeggeri : Il 2018 anno straordinario per gli Aeroporti della Puglia . Registrati 7,49 milioni di viaggiatori, 5 dei quali solo a Bari. Un dato mai raggiunto in precedenza, con un incremento del +7,2% rispetto al ...

Secchi d'acqua su aereo a Brindisi - l'Enac indaga. Aeroporti di Puglia : "Normale de-icing" : Nello scalo pugliese gli ispettori dell'ente. La società che gestisce l'aeroporto: con temperature al suolo maggiori o uguali a zero gradi è consentito l'utilizzo di acqua calda a 60 gradi

Maltempo Puglia : disagi negli Aeroporti - alcuni voli dirottati : La neve ha determinato lievi disagi al traffico aereo questa mattina negli aeroporti della Puglia: l’aeroporto di Brindisi è aperto, ma i voli in arrivo dirottati sono stati 5 e altri 2 voli non sono partiti. Sono stati dirottati in altri aeroporti i voli provenienti da Bologna, Bergamo, Londra, Memmingen e Roma. Pochi problemi a Bari, dove si sono registrati solo lievi ritardi dovuti alla richiesta di “de-icing”, la rimozione ...