Accadde oggi | il 22 Febbraio 1512 moriva Amerigo Vespucci

Accadde oggi : il 20 febbraio 1962 John Glenn compie un volo orbitale intorno alla Terra : Il 20 febbraio 1962, a bordo di una capsula Mercury denominata “Friendship 7”, John Hershell Glenn diventa il primo astronauta statunitense ad aver compiuto un volo orbitale intorno alla Terra. Glenn è successivamente ritornato nello spazio nel 1998 all’età di 77 anni con lo Shuttle Discovery: scopo della missione studiare lo stress subito da una persona anziana in assenza di gravità. L'articolo Accadde oggi: il 20 febbraio ...

Accadde oggi : il 19 Febbraio 1473 nasceva Niccolò Copernico : Secondo la teoria rivoluzionaria elaborata dall’astronomo polacco Nicolai Copernik, nato a Torun il 19 Febbraio 1473, al centro dell’Universo non c’è la Terra, bensì il Sole, intorno al quale ruotano tutti gli altri pianeti, compreso il nostro. La teoria ribalta la precedente concezione tolemaica, suscitando reazioni tra gli studiosi e persecuzioni da parte della Chiesa. Solo un secolo più tardi, la teoria copernicana verrà ...

Accadde oggi : nel 1947 il “treno della vergogna” arriva a Bologna - ecco tutta la riprovevole storia : Quello che è passato alla storia come “treno della vergogna” è un convoglio che nel 1947 trasportò da Ancona i profughi provenienti da Pola: si trattava di esuli italiani che con la fine della Seconda Guerra Mondiale, si ritrovarono costretti ad abbandonare le loro case in Istria, Quarnaro e Dalmazia. L’evento è passato alla storia come “esodo istriano“. All’epoca i ferrovieri lo definirono offensivamente “treno dei fascisti”, definizione ...

Accadde oggi - 18 febbraio 1995 : Moratti acquista l’Inter : L’Inter è impegnata nel campionato di Serie A, il club nerazzurro ha intenzione di conquistare il terzo posto in classifica, obiettivi importanti anche in Europa League con l’obiettivo di provare ad alzare il trofeo. Nel frattempo continua la nostra rubrica ‘Accadde oggi’ giornata importante per i tifosi nerazzurri quella del 18 febbraio, in particolar modo del 1995. Massimo Moratti acquista l’Inter ...

Accadde oggi : il 18 Febbraio 1861 nasce il Regno d’Italia : Il 18 Febbraio 1861 nasce a Torino lo Stato italiano unitario: si riuniva in quel giorno il nuovo Parlamento d’Italia per proclamare l’unità del Regno affidato a Vittorio Emanuele II. Approvata dal Senato il 26 Febbraio e dalla Camera il 14 marzo, la legge venne promulgata tre giorni dopo. L'articolo Accadde oggi: il 18 Febbraio 1861 nasce il Regno d’Italia sembra essere il primo su Meteo Web.

Accadde oggi : il 17 Febbraio 1600 Giordano Bruno viene bruciato vivo nella piazza di Campo de’ Fiori a Roma : Il filosofo Giordano Bruno, nato a Nola nel 1548, fu assertore di una filosofia panteistica che identifica nell’infinità dell’Universo la grandezza di Dio: fu perseguitato dalla Chiesa, deferito al tribunale dell’Inquisizione e condannato al rogo il 17 Febbraio 1600 nella piazza di Campo de’ Fiori a Roma. La sua filosofia non morì con lui, aprendo la strada alla rivoluzione scientifica. Ancora oggi Giordano Bruno è un ...

Accadde oggi : nel 1936 la battaglia dell’Amba Aradam - ecco perché oggi ‘ambaradan’ significa ‘confusione’ : Era esattamente il 15 febbraio 1936 quando, durante la guerra d’Etiopia, si combatté la fase decisiva della battaglia di Amba Aradam, ingaggiata dai militari italiani ed etiopi, proprio presso l’omonimo monte. La battaglia, ingaggiata dunque nella provincia di Endertà, vide la messa in atto di diversi attacchi e contrattacchi delle forze italiane guidate dal maresciallo Pietro Badoglio, contrapposte alle forze etiopi del ras Mulugeta Yeggazu. La ...

Accadde oggi : nel 2013 la pioggia di meteoriti in Russia che causò oltre 1200 feriti : E’ la mattina del 13 febbraio di due anni fa, quando un meteorite di 10 tonnellate si disintegra nell’atmosfera, dando vita ad una vera e propria pioggia di frammenti incandescenti che si scagliano su Chelyabinsk e altre cinque città degli Urali. “Era un bolide luminoso, un oggetto di molte tonnellate. E’ andato in pezzi mentre cadeva“, ha spiegato Sergei Smirnov, astronomo dell’osservatorio russo e responsabile dei rapporti con la stampa. La ...

Accadde oggi : nel 1944 i bombardamenti che distrussero Montecassino [VIDEO] : Tra il gennaio e il maggio 1944 si svolse la battaglia di Montecassino, ovvero una serie di duri combattimenti che videro fronteggiarsi le forze Alleate e quelle della Wehrmacht durante la campagna d’Italia nella Seconda Guerra Mondiale. Da un lato, dunque, vi erano gli Alleati raggruppati nella 5ª Armata americana del generale Mark Wayne Clark, e dall’altro le esperte truppe tedesche della 10ª Armata comandata dal generale Heinrich von ...

Accadde oggi - 12 febbraio 1998 : Vialli diventa calciatore-allenatore : Dopo la vittoria in FA Cup nell’annata d’esordio, un’affermazione a suo modo storica poiché il primo importante trofeo in casa Chelsea da oltre un quarto di secolo a quella parte, in quella seguente l’avventura londinese di Vialli pare destinata a concludersi precocemente, per via degli ormai pessimi rapporti con il player manager Ruud Gullit; tuttavia nel febbraio 1998, con una mossa a sorpresa, il presidente del ...

Accadde oggi - 10 febbraio 1974 : esordio in Serie A di Bruno Conti : Bruno Conti (Nettuno, 13 marzo 1955) è un dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, dirigente del settore giovanile della Roma. Campione del mondo con la Nazionale italiana nel 1982, ha legato il suo nome a quello della Roma, con la quale ha vinto lo scudetto nel 1982-1983. Terminata la carriera calcistica, ha intrapreso la carriera dirigenziale entrando nei quadri della società giallorossa, della quale ha ...

Accadde oggi : il 9 febbraio 2009 moriva Eluana Englaro : Il 9 febbraio 2009, 10 anni fa, moriva a Udine Eluana Englaro, la donna di 39 anni che, a seguito di un incidente stradale, ha vissuto in stato vegetativo per 17 anni. La morte sopraggiunse dopo l’interruzione della nutrizione artificiale. Il suo caso si trasformò in una lunga vicenda giudiziaria tra la famiglia e il padre, sostenitore dell’interruzione del trattamento, e la giustizia italiana. La vicenda alimentò e alimenta ancora ...

Accadde oggi - 9 febbraio 2005 : ritirata la maglia numero 11 di Gigi Riva : Luigi Riva, detto Gigi (Leggiuno, 7 novembre 1944), è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, campione d’Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970 con la nazionale italiana, di cui detiene il record di marcature con 35 gol. Il 9 febbraio 2005, presso l’aula consiliare del comune di Cagliari, il sindaco Emilio Floris gli concesse la cittadinanza onoraria. Prima della partita ...

Accadde oggi : il 3 febbraio 1998 fa la tragedia del Cermis - i morti fanno ancora male : Le vittime del Cermis fanno ancora male: ventuno anni fa, il 3 febbraio 1998, un aereo militare statunitense tranciò i cavi della funivia di Cavalese volando troppo basso. In Trentino una cabina con sette turisti tedeschi, cinque belgi, tre italiani, due polacchi, due austriaci e un olandese impattò sulla neve. Erano circa le 15 e la cabina gialla della funivia si trovava a 400 metri dall’arrivo, a 100 metri d’altezza, e si schiantò ...