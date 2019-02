A Radio tre si parla di Primo Levi e alcuni ascoltatori protestano ' Basta con gli ebrei

A Radio tre si parla di Primo Levi e gli ascoltatori protestano. La conduttrice denuncia su Facebook : Sono arrivati alla redazione tanti messaggi di chi diceva 'basta con questi ebrei' oppure 'dovete fare cultura, non politica'. Ma la conduttrice racconta in un post su Facebook come lei e il resto ...

La Lega vorrebbe una canzone italiana ogni tre - ma in Radio lo è già quasi una su due : Dopo la vittoria di Mahmood a Sanremo, dalla Lega è giunta notizia della volontà di trasmettere (per legge) più musica italiana nelle radio del Bel paese: almeno una canzone su tre. Questo l'obbiettivo di una proposta di legge firmata da Alessandro Morelli, presidente della commissione Trasporti e telecomunicazioni della Camera e fino allo scorso anno direttore di radio Padania.Una proposta che negli scorsi giorni aveva ...

Musica - Giorgetti : “In Radio almeno un brano italiano ogni tre? In Francia si fa già” : Per quanto riguarda il progetto di legge presentato dal leghista Alessandro Morelli (già direttore di radio Padania) di passare in radio una canzone italiana su tre, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti si è detto favorevole: “Lo fanno in Francia e nessuno si è scandalizzato”, ha risposto a margine di un evento a Milano. L'articolo Musica, Giorgetti: “In radio almeno un brano italiano ogni tre? ...

L’idea della Lega dopo Sanremo : «In Radio - una canzone italiana ogni tre» : Il Carroccio punta a rivedere i palinsesti musicali per ”dare spazio agli esordienti”e “tutelare la tradizione”. L’idea arriva dall’ex direttore di radio Padania, Alessandro Morelli. Al Bano rilancia: “Dovrebbero essere almeno sette su dieci”

Canzoni italiane in Radio - Al Bano rilancia : 'Una su tre? Ma almeno sette su dieci' : Al Bano rilancia la proposta della Lega: 'Solo una canzone italiana su tre è poca cosa - dice - ne devono andare in onda almeno sette su dieci'. Il cantante ha commentato così la proposta di legge a ...

