Zaniolo | mamma Francesca perdona Le Iene | il messaggio social della bella romana

La Iena si scusa dopo il servizio sulla mamma di Zaniolo : "Ho ricevuto ordini di scuderia. Non mi rappresenta" : "È una cosa che non mi rappresenta da uomo, che va oltre l'educazione di mio padre e mia madre. Ma in quel momento contano Le Iene, la squadra con cui sto giocando. Ci sono degli ordini di scuderia che sono imprescindibili, io cerco di portare i miei valori ma stavolta ho sbagliato". Nicolò De Vitiis fa mea culpa. Il giornalista delle Iene, attaccato dopo a un servizio sulla mamma del calciatore giallorosso Zaniolo, è ...

Nicolò Zaniolo : mamma - padre e Instagram. Chi è Francesca Costa : Nicolò Zaniolo: mamma, padre e Instagram. Chi è Francesca Costa Chi è la madre di Nicolò Zaniolo Nicolò Zaniolo è un calciatore italiano nato a Massa il 2 luglio del 1999. Figlio d’arte in quanto figlio di Igor Zaniolo che vanta molte presenze in serie B e di Francesca Costa, Igor ha una sorella di nome Benedetta. Zaniolo jr è una delle promesse del calcio italiano, tanto da essere stato recentemente convocato in nazionale da mister ...

Le Iene Nicolò Zaniolo infuriato dopo l’intervista con la mamma : Nicolò Zaniolo vIene intervistato dalle Iene, ma l’intervista ha infastidito molto il calciatore che è sceso dalla macchina e lascia mamma Francesca con la Iena che incalzava sulla possibile partecipazione al Grande Fratello: «Preferisco che si parli di me in campo e non di mia madre». Zaniolo perde la pazienza quando capisce che l’intervista sarebbe andata a parare su una possibile partecipazione della madre al reality show di Canale 5: ...

Zaniolo furioso - la mamma attacca le Iene : "Servizio montato ad arte" : L'intervista delle Iene a Nicolò Zaniolo e sua madre Francesca Costa, ha fatto irritare e non poco il talento della Roma che nel finale si è pure irritato molto andandosene e sbattendo la porta. La mamma del 19enne giallorosso, però, non ci sta e sul proprio profilo Instagram ha spiegato:"Mio figlio non voleva essere intervistato, né voleva che intervistassero me, il servizio è stato realizzato più di un mese fa e Nicolò non voleva essere ...

Francesca Costa - la mamma di Zaniolo - lancia la sfida alle WAGS : WAGS tremate, stanno arrivando le mamme. A guidare la sfida della popolarità alle mogli e alle fidanzate dei calciatori, è la signora Francesca Costa, che diciannove anni fa ha dato alla luce Nicolò Zaniolo, il nuovo idolo dei tifosi della Roma. Splendida quarantunenne, Francesca è diventata famosa insieme al figlio ed è già arrivata ad avere più di 196 mila follower sul suo profilo Instagram . Tra i motivi ...

Nicolò Zaniolo sbotta contro le Iene : “Mia mamma al Grande Fratello? Proprio no!” : Non è finito bene il servizio de Le Iene con il calciatore Nicolò Zaniolo, rivelazione dell’anno della Roma, e a sua mamma, Francesca Costa, popolare sui social con oltre 250mila follower. “Non volevo neanche farla quest’intervista”, sbotta il calciatore verso la finale del filmato. A scatenare la sua reazione alcuni doppi sensi de Le Iene e la possibile partecipazione della madre al Grande Fratello. “Non ci andrà. ...

La mamma di Zaniolo : 'Non faccio nulla di male sul mio profilo Instagram' : La bufera non si placa. Il servizio delle Iene sulla mamma di Zaniolo e suo figlio Nicolò ha scatenato polemiche a non finire. Sui social e non solo, la rabbia dei tifosi della Roma è rimbalzata tra ...

Zaniolo : "Mamma - basta con quelle foto". Lei : "Non faccio nulla di male" : La Gazzetta dello Sport riporta le sue parole: 'Le foto che posto non sminuiscono il mio essere madre. A mio figlio non dà fastidio niente, non è vero ciò che hanno scritto. Offuscare tutto con ...