WhatsApp su iPhone ha una falla nello sblocco con Face ID | ecco che cosa fare

WhatsApp per iPhone : bloccare le chat con Touch ID e Face ID : Con il rilascio della versione 2.19.20 dell’applicazione per WhatsApp per iPhone, la compagnia fa un passo avanti per la tutela dei dati degli utenti. Da adesso è possibile attivare l’accesso protetto attraverso il sensore di impronte digitali (Touch-ID) o il riconoscimento del volto (Face-ID). Bisogna specificare che l’aggiornamento che porta questa nuova funzionalità per ora è distribuito solo per l’applicazione di ...

Sticker WhatsApp su immagini - foto e video : tutte le novità con ultimo aggiornamento beta per iPhone : Gli Sticker WhatsApp si evolvono, in particolare per iPhone. Gli adesivi sui melafonini cominciano ad essere finalmente equiparabili a quelli su sistema operativo Android e questo grazie all'ultimo aggiornamento pensato per dispositivi Apple, anche se per il momento solo nella versione beta 2.19.10.21 ma che a questo punto, non tarderà ad arrivare neanche nell'applicazione definitiva. Gli Sticker WhatsApp ora possono essere applicati su ...

WhatsApp - tutti i trucchi per chi usa un iPhone : Avete un iPhone, utilizzate WhatsApp, ma siete proprio sicuri di sfruttare al meglio i servizi offerti dall"applicazione di messaggistica istantanea? Per esempio: sapete come svicolare alle due spunte blu, come non salvare le foto ricevute sul rullino, come bloccare il download automatico dei media, come nascondere i propri accessi, come mandare un messaggio audio senza tenere il dito premuto per tutta la durata dello stesso, come inviare una ...

Come trasferire WhatsApp da iPhone a Android : Visto che avete deciso di effettuare il passaggio da un melafonino a uno smartphone con il sistema operativo mobile di Google, state trasferendo i file più importanti. In questa guida, vi parleremo nello specifico di leggi di più...