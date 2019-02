Wanda Nara e Icardi a Inter-Rapid Vienna | la coppia presente a San Siro FOTO

Caso Icardi - Wanda Nara annuncia l’addio : “allontanati quando non ti danno valore” : ”Ignora quando ti criticano, ascolta quando ti consigliano e allontanati quando non ti danno valore”: è questo il messaggio pubblicato nelle ultime ore da Wanda Nara, moglie e procuratore dell’attaccante Mauro Icardi, sembra proprio un messaggio rivolto al club nerazzurro. Wanda Nara ieri ha accompagnato il calciatore ai controlli medici voluti dall’Inter, non sono emersi nuovi problemi fisici, conferma che la ...

Maxi Lopez attacca Wanda Nara su Twitter : 'Ho tante cose da raccontare' : In questi giorni, l'aria tesa che si respira in casa Inter si sta ripercuotendo anche nella sfera personale della famiglia Icardi-Nara. La compagna del calciatore, infatti, è stata fortemente presa di mira, sia sui social che fisicamente, basti infatti pensare alla sassata contro la sua auto. A parlare, in modo decisamente negativo, della compagna e procuratrice di Icardi questa volta ci ha pensato il suo ex Maxi Lopez. Il calciatore, infatti, ...

Caso Icardi - Wanda Nara adesso fa sul serio : arrivano i primi segnali d’addio sui social [FOTO] : La moglie-agente dell’attaccante argentino ha postato un messaggio chiaro prima di andare a dormire, rispondendo anche con un cuore spezzato ad un commento L’avventura di Mauro Icardi con la maglia dell’Inter sembra ormai ai titoli di coda, l’attaccante argentino vive sempre più da separato in casa dopo la questione fascia di capitano. A rendere la situazione ancora più critica ci si mette anche Wanda Nara, che ...

Clamoroso Wanda Nara contattata da quattro club - cessione vicina : Mauro Icardi e l’Inter non hanno ancora risolto le frizioni degli ultimi giorni, motivo per il quale il telefono di Wanda Nara è iniziato a squillare.Wanda e le telefonate di lavoro“Novità che parlano di qualche telefonata esplorativa ricevuta da Wanda Nara negli ultimi giorni. Mittenti delle telefonate gli emissari di quattro club importantissimi: il Real Madrid, il Chelsea, la Juventus e il Napoli. Attenzione: non si tratta di vere ...

Selvaggia Lucarelli difende Wanda Nara dal suo ex marito 'bifolco'. Maxi Lopez replica : 'Ne ho da raccontare su di loro' : 'È una delle figure più rivoluzionarie nel mondo femminile dell' ultimo secolo. Altro che Asia Argento. Wanda si prende tutto, non rinunciando a nulla. Non sparisce dalle cronache e dal gossip, non ...

Maxi Lopez vs. Wanda Nara e Selvaggia Lucarelli : 'tante cose potrei raccontare di queste 2 nella Milano by night' : 34enne calciatore argentino, Maxi Lopez è stato sposato con Wanda Nara, attuale moglie di Mauro Icardi, dal 2008 al 2013. In 5 anni i due hanno dato alla luce tre figli, separandosi rumorosamente. Puntualmente, infatti, tra Wanda e Maxi riesplode la polemica. A riaccendere la miccia, negli ultimi giorni, è stata Selvaggia Lucarelli, che ha difeso la Nara da quel che Lopez le disse, nel 2013, quando l'argentina lo lasciò. "'Chi vuoi che ...

Inter - Icardi ha concluso le visite mediche. Con lui Wanda Nara e il padre : Mauro Icardi si è sottoposto ai controlli medici da parte dello staff dell'Inter per valutare l'entità dell'infortunio al ginocchio destro. Icardi ha raggiunto la clinica di riferimento del club ...

Caso Icardi - il consiglio a Wanda Nara : “gli agenti non devono entrare nell’ambito tecnico” : Giuseppe Giannini, ex capitano della Roma, ha detto la sua in merito alla tanto discussa questione legata ad Icardi ed alla fascia da capitano nerazzurra “Io sono dell’idea che i procuratori debbano rimanere fuori dall’ambito tecnico e occuparsi solo degli aspetti economici anche perché ormai con i social basta un tweet che si scatena il finimondo“. E’ l’opinione dell’ex capitano della Roma, ...

Wanda Nara e Icardi : il regalo inaspettato per i suoi 26 anni : Wanda Nara e Icardi: il regalo inaspettato per i suoi 26 anni La storia d’amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi è sempre più forte, anche al di là delle accuse della famiglia Icardi e dei gossip sulla vita professionale del calciatore dell’Inter. Il 19 febbraio, Icardi ha festeggiato i suoi 26 anni insieme alla […] L'articolo Wanda Nara e Icardi: il regalo inaspettato per i suoi 26 anni proviene da Gossip e Tv.

Inter - Wanda Nara attacca : "Non gioca più senza la fascia? Quante caz..." : Continua il braccio di ferro tra l' Inter , Mauro Icardi e Wanda Nara, con la moglie e agente dell'ex capitano nerazzurro che ieri su Twitter ha attaccato pesantemente la Gazzetta dello Sport . L'argentina, infatti, non ha gradito l'indiscrezione secondo cui il marito non tornerà più in campo fino a quando non riavrà sul braccio la fascia di capitano. Wanda ha attaccato: ' Vergognoso!...