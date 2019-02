Volare con Cathay Pacific nel lusso più sfrenato | nuovo salto di qualità per la compagnia

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : all’Italia manca solo un successo. Vincere contro l’Ungheria per Volare in Cina : Una partita attesa 13 anni. Domani sera a Varese l’Italia sfida l’Ungheria in un match che può dare agli azzurri la qualificazione matematica al Mondiale del prossimo anno. La Nazionale di Basket manca alla rassegna iridata dal lontano 2006, quando in Giappone venne sconfitta agli ottavi di finale in un match pazzo dalla Lituania. E’ passato davvero troppo tempo, tante delusioni e amarezze, tanti sogni infranti sul più bello, ...

Zaniolo : 'Non ho paura di Volare mi hanno insegnato a stare con i piedi per terra' : Quello che gli ha insegnato e consigliato è tutto racchiuso nella terza puntata del "La Giovane Italia", in onda lunedì 18 febbraio alle 18.15 su Sky Sport Uno, alle 19.15 e 23.45 su Sky Sport Serie ...

Nulla può l’Atalanta contro questo… Piatek : la doppietta del Pistolero fa Volare in alto il Milan! : Piatek da infarto, la doppietta dell’attaccante polacco del Milan manda ko l’Atalanta allo stadio Atleti Azzurri d’Italia Milan, da quando c’è Piatek è tutta un’altra storia. L’anticipo della 24ª giornata di campionato tra Atalanta e Milan vede erigersi a grande protagonista l’attaccante polacco, capace di segnare ogni 52 minuti di gioco con la maglia rossonera. Da quando è tra le fila della ...

Sacerdote leva l'abito talare per conVolare a giuste nozze - "lui ha avuto coraggio" : Don Federico Sorrenti, 41 anni appena compiuti, è l'ultimo Sacerdote ad essersi levato l'abito talare per convolare a giuste nozze con la sua amata, di 7 anni più giovane. Lui ha avuto il coraggio di ...

La Viterbese continua a Volare : a Monopoli Polidori e Rinaldi regalano tre punti playoff : All.Scienza. A.S. Viterbese CASTRENSE , 3-5-2, : Valentini; Atanasov, Rinaldi, Sini; Damiani, Baldassin, 40'st Tsonev, , Cenciarelli, Zerbin, 18'st Coda, , Mignanelli, 1'st Sparandeo, ; Bismark, 23'...

La rivincita di Barbie - la bambola da 1 miliardo di dollari fa Volare i conti di Mattel : MILANO - È la rivincita delle bionde. Anzi, della bionda numero uno: la Barbie . Data quasi per spacciata nel corso degli ultimi anni, la bambola più famosa del mondo nel 2018 ha sorpreso analisti ed ...

Hamsik pronto a Volare in Cina : cena a sorpresa con i compagni per dire addio al Napoli : Festa a sorpresa per Hamsik: Callejon organizza una cena d’addio per il centrocampista slovacco in vista della sua partenza per la Cina E’ ormai fatta tra il Napoli e il Dalian Yifang per la cessione di Marek Hamsik: il centrocampista slovacco è pronto per volare in Cina, dove inizierà una nuovissima avventura. Il calciatore del Napoli avrebbe già firmato il suo nuovo contratto, triennale da 9 milioni di euro a stagione più ...

Anziano accusa malore nel rifugio Lago Nero ma l’elisoccorso non può Volare : i soccorritori arrivano con le ciaspole : I vigili del fuoco di San Marcello Pistoiese (Pistoia) sono intervenuti su richiesta del 118 al rifugio Lago Nero di Abetone Cutigliano per soccorrere un uomo di 70 anni che accusava un malore raggiungendo il punto di intervento con le ciaspole nella neve. Infatti vista l’impossibilita’ di arrivare in quota con l’elisoccorso Pegaso del 118, a causa delle condizioni meteorologiche, una squadra e’ partita da valle con le ...

Italia - Telegraph : è credit crunch - economia rischia di sciVolare in vortice recessione : L'Italia rischia di scivolare nel vortice della recessione. E' quanto scrive Ambrose Evans-Pritchard in un editoriale pubblicato sul quotidiano UK Telegraph, riferendosi all'acuirsi del credit crunch ...

Atletica - Larissa Iapichino firma il record italiano cadette nel pentathlon. La figlia di Fiona May continua a Volare : Larissa Iapichino si è laureata Campionessa Italiana di pentathlon al coperto ma soprattutto ha realizzato il nuovo record italiano (categoria allieve) con ben 3929 punti, 89 in più del precedente primato siglato lo scorso anno da Veronica Besana che oggi è stata battuta a Padova (oggi la lombarda si è fermata a 3839). La 16enne figlia di Fiona May è stata fantastica nel corso delle cinque prove: ha corso i 60 ostacoli in 8.44 (personale), nel ...

Vittorio Feltri : 'Matteo Salvini e una sconcia manovra di palazzo. Ma il processo sui migranti lo farà Volare' : Infatti il vicepremier in sei mesi di governo ha guadagnato una valanga di consensi proprio grazie alla sua politica intransigente in materia di immigrazione. Aveva promesso di combatterla in ...

Vittorio Feltri : "Matteo Salvini e una sconcia manovra di palazzo. Ma il processo sui migranti lo farà Volare" : Praticamente assolto dalla giustizia ordinaria per la questione della nave Diciotti, che tutti immagino ricorderanno, adesso Salvini deve subire l' assalto, la persecuzione, del Tribunale dei ministri che, invece, lo vuole processare, accusandolo di aver chiuso i porti ai migranti. Non sappiamo come

Volley femminile - Champions League 2019 : Scandicci continua a Volare - asfaltato lo Schwerin e primo posto : Scandicci continua a volare nella Champions League 2019 di Volley femminile e si conferma al comando della Pool D con due vittorie all’attivo in tre partite giocate. Le toscane hanno sconfitto lo Schwerin per 3-0 (25-16; 28-26; 25-17) davanti ai 1600 spettatori del Mandela Forum di Firenze e hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale, riservata esclusivamente alle ...