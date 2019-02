Voglio giustizia Continuo a guardare le sue foto | tutto ciò che mi rimane

huffingtonpost

(Di giovedì 21 febbraio 2019) "Non so se qualcuno ha sbagliato, madelle risposte". Said Elhajjajy attende delle risposte dopo che suo figlio appena nato è morto due giorni dopo una visita all'ospedale Maria Vittoria di Torino, nel quale gli avevano semplicemente prescritto dell'aerosol, per curare una possibile rinite. Bisognerà attendere i risultati dell'autopsia per sapere le cause esatte del decesso. Il padre del piccolo ha spiegato a La Stampa com'è andata la visita in ospedale, in base al racconto della moglie. Lui è rimasto in casa, a badare agli altri figli. "Continuiamo ale sue: èciò che ci"."I medici l'hanno visitato, ma ilè durato molto poco: quindici minuti. Fatima ha implorato i dottori che lo tenessero in pronto soccorso, ma loro hanno detto che si era ammalato per il freddo. Che è normale per i bimbi ...