Vittorio Cecchi Gori è ancora innamorato di Rita Rusic | “La risposerei subito”

Vieni da Me - struggente confessione di Vittorio Cecchi Gori su Rita Rusic : 'Cosa vorrei da lei' : Vittorio Cecchi Gori è stato l'ospite speciale della puntata di Vieni da me di giovedì 21 febbraio. Intervistato da Caterina Balivo su Rai 1, il produttore ha avuto modo di soffermarsi a lungo sulla ...

Vieni da Me - struggente confessione di Vittorio Cecchi Gori su Rita Rusic : "Cosa vorrei da lei" : Vittorio Cecchi Gori è stato l'ospite speciale della puntata di Vieni da me di giovedì 21 febbraio. Intervistato da Caterina Balivo su Rai 1, il produttore ha avuto modo di soffermarsi a lungo sulla sua vita privata e, a questo proposito, si è lasciato andare a una confessione che ha piacevolmente s

Vieni da Me - Vittorio Cecchi Gori in tv dopo l'ischemia : ecco il suo volto - incredibile : Dimagrito, ben vestito e pettinato, tirato a lustro. Vittorio Cecchi Gori è apparso in forma a Vieni da Me, la trasmissione di Caterina Balivo su Rai 1. Un sospiro di sollievo per i suoi fan: il produttore cinematografico meno di due anni fa fu ricoverato al Gemelli per un'ischemia cerebrale, in co

Vittorio Cecchi Gori ancora innamorato di Rita Rusic : “La risposerei subito” : Vittorio Cecchi Gori vuole risposare l’ex moglie Rita Rusic: la confessione a Vieni da me Vittorio Cecchi Gori vuole risposare l’ex moglie Rita Rusic. La confessione è arrivata a Vieni da me, nel salotto di Caterina Balivo. Il famoso produttore ha parlato della sua vita privata e professionale e non ha potuto non menzionare la […] L'articolo Vittorio Cecchi Gori ancora innamorato di Rita Rusic: “La risposerei ...

Vittorio Cecchi Gori oggi a Vieni da me su Rai1 (Anteprima Blogo) : Anche oggi puntale alle ore 14 torna l'appuntamento con il varietà del pomeriggio della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo Vieni da me. Una puntata nuova di zecca quella in onda oggi che prevede, come di consueto, tutta una serie di ospiti che andranno ad animare il programma del pomeriggio di Rai1 condotto da Caterina Balivo. Tanti auguri a Caterina Balivo, oggi è il suo ...

Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic in lacrime a Domenica Live : Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori sono entrati negli studi di “Domenica Live”, mano nella mano. «Ho saputo che Vittorio era stato male, ero in America – dice Rita Rusic – Erano dieci anni che non ci vedevamo. Mi hanno avvertita, parlavano di condizioni gravissime. Avevo capito Vittoria, mia figlia, non Vittorio. Saputo cosa era successo, ho avvertito i ragazzi. Vittoria non poteva partire per questioni di documenti, sono andata con ...

Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic a Domenica Live. «Da dieci anni non ci vedevamo» : Mano nella mano. Così Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori sono entrati negli studi di Domenica Live. «Ho saputo che Vittorio era stato male, ero in America - dice Rita Rusic - Erano dieci...

Rita Rusic con Vittorio Cecchi Gori a Domenica Live : «Ho pianto per lui quando è stato male» : Mano nella mano. Così Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori sono entrati negli studi di Domenica Live. «Ho saputo che Vittorio era stato male, ero in America - dice Rita Rusic - Erano dieci...

LIVE Sport - DIRETTA 3 gennaio : risultati e notizie di oggi. Cecchinato protagonista a Doha - De Fabiani ci riprova nel Tour de Ski. Federer ancora Vittorioso nella Hopman Cup : Amici di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE generale di giovedì 3 gennaio. Torniamo in campo, è il caso di dirlo, con la nostra “DIRETTONA”. Una DIRETTA LIVE testuale che vi farà compagnia ogni giorno, aggiornandovi in tempo reale sui principali risultati Sportivi della giornata ed anche sulle notizie di rilievo da non perdere. In sostanza, in pochi minuti potrete avere una disamina molto chiara di tutti i fatti del ...

Vittorio Cecchi Gori sono stato plagiato da persone che mi fidavo : Il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori ospite a “Storie Italiane “ di Eleonora Daniele racconta il suo dramma:«Quel giorno lì per me è stato importante perché ho voltato pagina – ha detto il produttore cinematografico –. Purtroppo ero finito in mano a un avvocato e a un’altra persona, che era un amico, che mi hanno proprio tradito. Avevo capito che mi stavano facendo del male. Questa, forse, è stata una delle ragioni per cui sono ...

Vittorio Cecchi Gori sono stato plagiato e raggirato : Vittorio Cecchi Gori si racconta a “Storie Italiane “ di Eleonora Daniele su Rai1. «Quel giorno lì per me è stato importante perché ho voltato pagina – ha detto il produttore cinematografico –. Purtroppo ero finito in mano a un avvocato e a un’altra persona, che era un amico, che mi hanno proprio tradito. Avevo capito che mi stavano facendo del male. Questa, forse, è stata una delle ragioni per cui sono stato male. Hanno danneggiato me e mio ...

Vittorio Cecchi Gori : "Raggirato da un amico - mi sono fatto plagiare per solitudine" : 'Quel giorno lì per me è stato importante perché ho voltato pagina', Vittorio Cecchi Gori si racconta a Storie Italiane su Rai1 a un anno esatto dal malore che lo ha colpito alla fine del 2017. '...

Vittorio Cecchi Gori torna a parlare dopo il malore : “Vi spiego perché sono stato male” : A un anno dal malore che lo ha messo in pericolo di vita, Vittorio Cecchi Gori si racconta a Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai1. “Quel giorno lì per me è stato importante perché ho voltato pagina – ha detto il produttore cinematografico -. Purtroppo ero finito in mano a un avvocato e a un’altra persona, che era un amico, che mi hanno proprio tradito. Avevo capito che mi stavano facendo del male. Questa, forse, è stata una ...

Storie italiane - Vittorio Cecchi Gori dopo il malore : ‘Mi hanno tradito e plagiato’ : Vittorio Cecchi Gori si racconta a Storie italiane di Eleonora Daniele su Rai1 a un anno dal malore che lo ha messo in pericolo di vita: “Quel giorno lì per me è stato importante perché ho voltato pagina – ha detto il produttore cinematografico –. Purtroppo ero finito in mano a un avvocato e a un’altra persona, che era un amico, che mi hanno proprio tradito. Avevo capito che mi stavano facendo del male. Questa, forse, è stata una ...