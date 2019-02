Vincenzo Mollica malato : età - figli e moglie. Come sta e malattia : Vincenzo Mollica malato: età, figli e moglie. Come sta e malattia malattia Vincenzo Mollica e Come sta Vincenzo Mollica si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Stefano Lorenzetto sul Corriere della Sera. Con il sorriso sulle labbra, non ha esitato neanche un minuto nella sua confessione, parlando con il solito buonumore che lo contraddistingue anche degli aspetti più negativi del suo presente. La malattia che lo affligge e che ...

Vincenzo Mollica malato : età - figli e moglie. Come sta e malattia : Vincenzo Mollica malato: età, figli e moglie. Come sta e malattia malattia Vincenzo Mollica e Come sta Vincenzo Mollica si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Stefano Lorenzetto sul Corriere della Sera. Con il sorriso sulle labbra, non ha esitato neanche un minuto nella sua confessione, parlando con il solito buonumore che lo contraddistingue anche degli aspetti più negativi del suo presente. La malattia che lo affligge e che ...

Vincenzo Mollica malato : età - figli e moglie. Come sta e malattia : Vincenzo Mollica malato: età, figli e moglie. Come sta e malattia Vincenzo Mollica si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Stefano Lorenzetto sul Corriere della Sera. Con il sorriso sulle labbra, non ha esitato neanche un minuto nella sua confessione, parlando con il solito buonumore che lo contraddistingue anche degli aspetti più negativi del suo presente. La malattia che lo affligge e che rischia di farlo diventare cieco, il ...

Vincenzo Mollica : Sono cieco e ho il Parkinson. Ma... : Vincenzo Mollica è certamente uno dei giornalisti televisivi più amati dal pubblico, e ancora una volta ha fatto tenerezza nei suoi collegamenti da Sanremo 2019 per le sue precarie condizioni di ...

Vincenzo Mollica - dai fumetti agli Oscar e al Festival di Sanremo : la lunghissima carriera dell'inviato del Tg1 : In questi ultimi 39 anni ha 'coperto' gli eventi più importanti degli Spettacoli grazie anche ad amicizie personali con i più importanti registi italiani e stranieri, a cominciare da Federico Fellini:...

Vincenzo Mollica : 'Sono quasi cieco - ho il Parkinson e il diabete - ma non mi arrendo' : Nell'intervista ricorda le amicizie con Fellini e altri grandi del mondo dello spettacolo, ma non mancano i riferimenti alla collaborazione con Enzo Biagi: 'Quello che so, lo devo a lui. Era uno ...

Vincenzo Mollica malato : «Ho il Parkinson - il diabete - ho perso la vista» : 'Le mani che tremano? Quello è il morbo di . Non mi faccio mancare nulla. Ho pure il diabete. Sono un abile orchestratore di medicinali' . Così parla Vincenzo Mollica con l'immancabile sorriso sulla ...

Vincenzo Mollica : "Ho perso la vista ma non la serenità. Vedo ombre nella nebbia e cerco il lato migliore delle persone" : I genitori scoprirono che sarebbe diventato cieco quando era piccolo. Lui ascoltò le parole che il medico diceva alla mamma e al papà origliando da dietro la porta. Era solo un bambino Vincenzo Mollica, ma non si perse d'animo. "Da quel momento adottai una tecnica: imparare a memoria tutto quello che mi circondava, in modo da ricordarmene quando sarebbero calate le tenebre". Il giornalista Rai in una lunga intervista al Corriere ...

Vincenzo Mollica è malato : “Sono quasi cieco e ho il Parkinson - ma resterò in Rai fino al 2020” : Come sempre da oltre 30 anni, in questi giorni del Festival di Sanremo Vincenzo Mollica è tornato con le sue interviste sul balconcino dell’Ariston in collegamento con il Tg1 delle 20.00. Lo storico giornalista, tra i più amati del piccolo schermo, è apparso però molto sofferente a causa dei problemi di salute che lui stesso ha reso noti. In un’intervista con Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa” Mollica aveva già raccontato ...

Vincenzo Mollica si racconta : "Ho perso la vista e ho il Parkinson - ma ignoro cosa sia la depressione" : Al Corriere della Sera il giornalista parla dei suoi problemi di salute ma anche del suo lavoro e della sua voglia di fare...

Vincenzo Mollica : «Io troppo buono? Evito chi non mi piace» : Ricordo che a Cannes ero l'ultimo in una lista d'attesa di inviati da tutto il mondo per avvicinare Diane Keaton, che presentava il film Heaven . Mi ricevette dopo tre ore. Stremato, le chiesi di ...

Vincenzo Mollica È MALATO/ Video - a Sanremo 2019 nonostante il Parkinson ma il pubblico critica questa scelta : VINCENZO MOLLICA è l'inviato del Tg1 a Sanremo dal 1981. nonostante la malattia, il giornalista segue la 69esima edizione del Festival. VINCENZO MOLLICA, giornalista di spettacolo del Tg1, è ormai una vera e propria istituzionalità nonché simbolo del Festival di Sanremo. nonostante la sua malattia, il Parkinson, MOLLICA non rinuncia ad esserci e ad intervistare i suoi protagonisti prima dell’inizio di ogni serata, nonostante non sono ...

De André - Parole e musica di un poeta : Rai1 ricorda il cantautore con uno speciale di Vincenzo Mollica : Fabrizio De André Vent’anni senza Fabrizio De André. L’anniversario della scomparsa del popolare cantautore – morto l’11 gennaio del 1999 – diventerà l’occasione per ricordarne la figura, l’arte e la carriera. Rai1 renderà omaggio a Faber, nomignolo che gli attribuì l’amico Paolo Villaggio, con uno speciale a cura di Vincenzo Mollica in onda il 10 gennaio alle 20.30 e intitolato Fabrizio De André, ...

De André - Parole e musica di un poeta : Rai1 ricorda il cantautore con uno speciale di Vincenzo Mollica : Fabrizio De André Vent’anni senza Fabrizio De André. L’anniversario della scomparsa del popolare cantautore – morto l’11 gennaio del 1999 – diventerà l’occasione per ricordarne la figura, l’arte e la carriera. Rai1 renderà omaggio a Faber, nomignolo che gli attribuì l’amico Paolo Villaggio, con uno speciale a cura di Vincenzo Mollica in onda il 10 gennaio alle 20.30 e intitolato Fabrizio De André, ...