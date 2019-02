Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 07 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 20 FEBBRAIO 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO DIAMO ORA UNAVELOCE PANORAMICA DEI PUNTI CRITICI PARTIAMO DA VITERBO CODE SU VIA GENOVA, IN DIREZIONE CENTRO MENTRE A RIETI SI RALLENTA SU VIA DEL TERMINILLO IN LOCALITA’ VILLA REATINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CI SPOSTIAMO A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 20 FEBBRAIO 2019 ORE 19.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SUL RACCORDO ANULARE CODE LOCALIZZATE IN INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E TIBURTINA E TRA LAURENTINA E PONTINA IN ESTERNA CODE TRA PONTINA E LAURENTINA SULLA Roma-FIUMICINO LA CIRCOLazioNE E’ REGOLARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SOLO QUALCHE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 20 FEBBRAIO 2019 ORE 19.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LE USCITE Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E A24 POI RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E APPIA, LAURENTINA E PONTINA E TRA PISANA E AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 20 FEBBRAIO 2019 ORE 18.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA VIA DEL MARE E APPIA A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E CASILINA IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA POI RALLENTAMENTI TRA CASILINA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO E, NEL SENSO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 20 FEBBRAIO 2019 ORE 18.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio DISAGI SULLA CASSIA VEIENTANA PER LAVORI CODE DAL RACCORDO SINO A PRATO DELLA CORTE, IN DIREZIONE VITERBO RIPERUSSIONI ANCHE SU VIA DI SANTA CORNELIA, CODE A PARTIRE DA VIA PRATO ROSETO DISAGI SULLA VIA FLAMINIA PER LA PRESENZA DI UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, ANCHE QUI PER LAVORI CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 20 FEBBRAIO 2019 ORE 17.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio DISAGI PER IL TRAFFICO INTENSO SULA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA Roma-FIUMICINO E DIRAMAZIOEN Roma SUD IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA TUSCOLANA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DA PORTONACCIO A TOR ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 20 FEBBRAIO 2019 ORE 17.05 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD ALTRE CODE IN INTENRA TRA FLAMINIA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA, IN USCITA TRAFFICO INTENSO ANCHE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 20 FEBBRAIO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA VIA SALARIA CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO NEI PRESSI DI MENTANA E TOR LUPARA, NEI DUE CASI, NELLE DUE DIREZIONI SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA LE USCITE TIBURTINA E CASILINA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 20 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA CASSIA VEIENTANA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI PRATO DELLA CORTE, IN DIREZIONE VITERBO MENTRE SULLA CASSIA PER TRAFFICO INTENSO CI SONO DEI RALLENTAMENTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL RACCORDO ANULARE DI Roma CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E CASILINA ANCHE IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 20 FEBBRAIO 2019 ORE 12:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA ANCORA CODE PER INCIDENTE TRA LA NETTUNENSE E VIA DEL TUFETTO VERSO Roma. QUALCHE PROBLEMA SULLA FLAMINIA, DOVE A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA LABARO E SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma. SULLA SALARIA, PER LAVORI CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, ABBIAMO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 20 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO STA TORNANDO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA LA NETTUNENSE E VIA DEL TUFETTO VERSO Roma. QUALCHE RALLENTAMENTO SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO E GENZANO E SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI PAVONA. ANDIAMO A FROSINONE, IL TRAFFICO È ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 20 FEBBRAIO 2019 ORE 10:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA TOR BELLA MONACA E A24 Roma TERAMO. SUL TRATTO URBANO DELL’A24 IN DIREZIONE Roma CODE A TRATTI TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST. SI RALLENTA SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO E GENZANO E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 20 FEBBRAIO 2019 ORE 09:35 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E TIBURTINA. IN ESTERNA CODE TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE E INFINE TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. SULL’A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE Roma CODE PER INCIDENTE TRA Roma EST E LUNGHEZZA MENTRE SUL TRATTO URBANO SEMPRE PER ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 20 FEBBRAIO 2019 ORE 09:05 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE SOSTENUTA SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E TIBURTINA E ANCORA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA BOCCEA E VIA DEL PESCACCIO, POI TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE E INFINE TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. SULL’A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE ...