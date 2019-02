Vettel e la nuova Ferrari | Giornate intense | bene così

F1 - Test Barcellona 2019 : risultati. Sebastian Vettel velocissimo - tanti giri per la nuova Ferrari : Se il buongiorno si vede dal mattino…Sono iniziati quest’oggi i Test riservati alle monoposto del Mondiale 2019 di Formula Uno sul tracciato di Barcellona (Spagna). Una prima sessione di prove in cui la Ferrari del tedesco Sebastian Vettel ha fatto la voce grossa. La SF90 guidata dal teutonico ha realizzato il primato della pista ufficioso (in gara), siglando il crono di 1’18″161, utilizzando la specifica “c3” ...

