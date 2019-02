Venezuela | Amnesty accusa Maduro di ordinare esecuzioni e arresti arbitrari - Sky TG24

tg24.sky

Abbiamo raccolto le prove di sei esecuzioni extragiudiziali da parte della 'Forza di azione speciale' del Venezuela. #Venezuela: arresti arbitrari, esecuzioni extragiudiziali, adolescenti arrestati. Il governo di Maduro sta attaccando. Chiediamo al Consiglio Onu dei diritti umani di creare un organismo indipendente d'indagine per affrontare la complessità della situazione.

(Di giovedì 21 febbraio 2019) L'organizzazione internazionale che si batte per i diritti umani denuncia "uso eccessivo della forza in una escalation della sua politica di repressione". In gennaio, durante la protesta, 41 morti e ...