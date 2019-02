Usa - voleva colpire politici : arrestato : 1.08 Un tenente della Guardia costiera Usa, Paul Hasson, è stato arrestato per terrorismo. Così il Washington Post. L'uomo, emulo di Andres Brievik,il terrorista norvegese autore della strage di Utoya del 2011 in cui morirono 77 persone,aveva nel mirin politici dem tra cui la Speaker della Camera Nancy Pelosi,la deputata Alexandria OcasioCortez,il leader di minoranza al Senato Chuck Schumer e i candidati alla Casa Bianca Kamala Harris e Cory ...

Irama - l’accUsa della ex : “Voleva vedermi anche quando già stava con Giulia De Lellis” : Non c’è pace, per la coppia Irama – Giulia De Lellis. Dopo i presunti tradimenti, le voci di crisi e i riavvicinamenti, ora spunta anche la ex del cantante. Uscita da Uomini e Donne al fianco di Andrea Damante, la storia tra la De Lellis e il dj e producer era dopo qualche tempo naufragata a causa (si dice) della non proprio fedele condotta di lui. E, secondo i bene informati, con Irama le cose non andrebbero troppo meglio. Usciti ...

Troupe Rai aggredita - giovane chiede scUsa a giornalista Piervincenzi : “Non volevamo che riprendessero i bambini - sono dispiaciuto” : “sono venuti senza chiedere un permesso. Ho già chiamato il mio avvocato per preparare una denuncia, perché non mi pare giusto. La gente deve sapere che hanno pubblicato solo una parte del video, non tutto. Mettessero il video intero per capire cos’è successo”. Queste le prime parole di Jhonny Di Pietrantonio, il ventenne che a Pescara ha aggredito lunedì scorso la Troupe di Rai Due con il giornalista Daniele Piervincenzi, nel ...

Bezos accUsa Trump : 'Volevano ricattarmi con le mie foto osé' : NEW YORK 'Se nemmeno una persona come me si oppone ad un tentativo di estorsione, quanti altri possono sperare di farlo?'. Jeff Bezos, l'uomo più ricco della terra, non è disposto a pagare nessun ...

Manuel Bortuzzo - i due fermati : «Non volevamo colpire lui». AccUsa di tentato omicidio : C?è una svolta che potrebbe essere fondamentale sul caso del nuotatore di Treviso, Manuel Bortuzzo, 19 anni, ricoverato all?ospedale San Camillo dopo essere stato ferito da un...

Manuel Bortuzzo - i due fermati : «Non volevamo colpire lui». AccUsa di tentato omicidio : C?è una svolta che potrebbe essere fondamentale sul caso del nuotatore di Treviso, Manuel Bortuzzo, 19 anni, ricoverato all?ospedale San Camillo dopo essere stato ferito da un...

Delia Duran accUsa il marito : “Mi ha picchiata e mi ha trascinata per le scale - voleva ammazzarmi” : “Mi ha picchiata, mi diceva che non dovevo prendere nulla da casa, mi ha trascinata per le scale, ha cercato di ammazzarmi“. A rivelarlo è Delia Duran, la compagna di Alex Belli, che, ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, ha lanciato pesanti accuse contro il marito. “Se io andassi a raccontare tutto quello che questa persona mi ha fatto in due anni, staremmo qui fino a domani – ha detto Delia Duran -. Io l’ho ...

Appendino ricattata - l'ex portavoce Pasquaretta accUsato di estorsione : “Voleva nuovo lavoro” : Avrebbe minacciato il sindaco di Torino, parte lesa nella vicenda, se non lo avesse aiutato a trovare un nuovo impiego, secondo la tesi della procura. Ora è nello staff del sottosegretario all'Economia M5S Laura Castelli. I pm lo accusano anche di traffico illecito di influenze e turbativa d'asta.Continua a leggere

Adrian - Natalino Balasso massacra le femministe : 'ScUsate - ma volevate le...'. Battuta da brividi : Una delle polemiche al limite del ridicolo contro Adrian è stata quella sollevata dal mondo femminista. Secondo alcune, per fortuna poche, l'immagine rappresentata della donna nella graphic novel ...

Adrian - Natalino Balasso massacra le femministe : "ScUsate - ma volevate le...". Battuta da brividi : Una delle polemiche al limite del ridicolo contro Adrian è stata quella sollevata dal mondo femminista. Secondo alcune, per fortuna poche, l'immagine rappresentata della donna nella graphic novel dello show di Adriano Celentano era offensiva, ricca di stereotipi, insomma maschilista. Un delirio, sop

Usa - voleva colpire la Casa Bianca : arrestato un 21enne radicalizzato - : Nel mirino di Hasher Jallal Taheb c'erano anche altri luoghi simbolo americani, come la Statua della Libertà. Gli inquirenti sono arrivati a lui dopo un'indagine durata oltre un anno. L'Fbi ritiene ...

Usa - voleva attaccare la Casa Bianca e la Statua della Libertà : la Fbi arresta un 21enne : Aveva come obiettivo attaccare la Casa Bianca e altri edifici federali a Washington. Hasher Jallal Taheb, 21 anni, è stato però fermato e arrestato dall'Fbi nello stato della Georgia al termine di un'...

Usa - un uomo annega nell’Oceano : voleva salvare il suo cane dalle onde : Gregg Owens, 64 anni, ha tentato si salvare il suo più fedele amico, il suo cane. L'episodio è avvenuto lo scorso mercoledì. L'uomo ha perso la vita in una spiaggia di San Diego, dove si trovava in compagnia della moglie e del suo animale domestico per una passeggiata. L'animale adesso sta bene.Continua a leggere

Meghan Markle - la principessa che voleva Usare i social network : Lo smalto nero di Meghan Markle (e quello rosso di Kate Middleton)Lo smalto nero di Meghan Markle (e quello rosso di Kate Middleton)Lo smalto nero di Meghan Markle (e quello rosso di Kate Middleton)Lo smalto nero di Meghan Markle (e quello rosso di Kate Middleton)Lo smalto nero di Meghan Markle (e quello rosso di Kate Middleton)Lo smalto nero di Meghan Markle (e quello rosso di Kate Middleton)Lo smalto nero di Meghan Markle (e quello rosso di ...