Uomini e Donne | Luigi conosce i genitori di Irene Capuano | Il padre mi ha messo

Uomini e Donne - Antonio Moriconi rompe il silenzio dopo la non-scelta : Lo scorso venerdì sera è andata in onda la prima scelta serale di Uomini e Donne, che ha visto Teresa Langella fare una scelta tra Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. Quest'ultimo ha deciso di ...

Uomini e Donne oggi : Angela Nasti sbotta contro Luigi Mastroianni : Luigi Mastroianni criticato da Angela Nasti: è scontro a Uomini e Donne E’ appena finita una nuova puntata di Uomini e Donne, e a far parlare stavolta sono stati Angela Nasti e Luigi Mastroianni, i quali hanno avuto uno scontro che ha lasciato tutti di stucco. Cos’è successo tra loro? In pratica la tronista non ha affatto gradito i comportamenti del suo collega nei confronti della bella corteggiatrice Giorgia Iarrera. Per tale ...

Speciale Uomini e Donne : la scelta di Lorenzo Riccardi (foto) : ...

Uomini e Donne - Natalia esce con Andrea Zelletta. Ivan infuriato "Fai schifo!" (VIDEO) : Il nuovo tronista Andrea, ufficialmente nel trono classico di Uomini e Donne dalla settimana scorsa a quanto pare è piombato come un tornado anche nel tortuoso percorso di Ivan. La puntata di oggi giovedì 21 febbraio ha visto un colpo di scena in partenza di puntata: Natalia - una delle corteggiatrici dello spagnolo - è uscita in esterna anche con il neo-tronista, suscitando una bufera a tre in studio.La ragazza durante l'incontro con ...

Uomini e Donne - Antonio parla della scelta e ammette : 'Teresa ti avrei detto sì' : A seguito della prima scelta serale di Uomini e Donne, andata in onda lo scorso venerdì sera, in molti si chiedono quali siano stati i sentimenti provati da Antonio Moriconi, dopo aver saputo di non essere la scelta di Teresa Langella. L'ormai ex tronista partenopea, alla fine del suo percorso, ha deciso di scegliere Andrea Dal Corso e, dopo giorni di attesa, la non scelta Antonio ha rotto il silenzio, rilasciando alcune dichiarazioni al ...

Uomini e Donne : Giordano Mazzocchi non sarà tronista (video) : Giordano Mazzocchi, amico di Antonio Moriconi e tornato, da qualche settimana, single dopo l'addio a Nilufar Addati, ha annunciato, attraverso un video su Instagram, di non essere stato contattato dalla redazione di 'Uomini e Donne' per occupare una delle poltrone rosse rimaste vacanti dopo le scelte di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi.prosegui la letturaUomini e Donne: Giordano Mazzocchi non sarà tronista (video) pubblicato su ...

Chi è Angela Nasti - nuova tronista di Uomini e Donne : Tutto quello che c'è da sapere sulla 19enne napoletana, protagonista del dating show di Canale 5 condotto da Maria De...

Uomini e donne - Teresa Langella rompe il silenzio dopo la scelta e il no di Andrea : Ha parlato il popolo della rete, hanno parlato Antonio Moriconi – il pretendente scaricato – e Andrea Dal Corso, che le ha rifilato il due di picche, ma finora l’unica a non aver proferito parola circa la sua scelta era stata la diretta interessata Teresa Langella. La ex tronista, però, adesso rompe il silenzio e dice la sua circa la messa in onda dello speciale di Uomini e donne del 15 febbraio che si è concluso per lei senza ...

Anticipazioni Uomini e Donne Over : Gemma Galgani al Castello Con Rocco Fredella! : Anticipazioni Uomini e Donne Over: Rocco Fredella si inventa un nuovo modo per fare cedere Gemma Galgani alle sue avances. Il tutto si svolgerà in un Castello e qui la dama piemontese dovrà decidere se concedersi a lui oppure no! Anticipazioni Uomini e Donne Over: Rocco Fredella chiede alla redazione di poter andare al Castello insieme a Gemma Galgani. In quel luogo fiabesco, la dama dovrà decidere se concedersi a lui! Avete letto bene, dopo il ...

News Uomini e Donne - Antonio Moriconi : “Teresa - se mi avessi scelto…” : Uomini e Donne, Antonio Moriconi svela: “Teresa, io ti avrei detto di sì” L’amore lascia sull’anima ferite profonde che difficilmente si rimarginano nel giro di pochi mesi. Antonio Moriconi è rimasto scottato da Teresa Langella la quale, dopo aver dimostrato attenzioni e tenero interesse, lo ha rifiutato preferendogli Andrea Dal Corso. Alcuni parlano di karma, altri di benedizione, sta di fatto che Antonio da quel ...

Diretta Uomini e Donne : chiarimento tra Ivan e Natalia : Oggi, giovedì 21 febbraio 2019, va in onda il primo appuntamento settimanale del Trono Classico di Uomini e Donne. Vediamo a che punto ci siamo fermati settimana scorsa. Lorenzo è prossimo alla scelta, infatti domani, in prima serata su Canale 5, il tronista dovrà scegliere una tra Claudia e Giulia....Continua a leggere

Uomini e Donne - Antonio Moriconi : "Teresa? Ti avrei detto sì" : Antonio Moriconi, non scelta di Teresa Langella ad 'Uomini e Donne', in questa settimana, si è trincerato dietro ad un inspiegabile silenzio, forse, per metabolizzare, a pieno, quello che è accaduto dentro e soprattutto fuori dalla villa. Nell'ultimo numero del magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, l'ex corteggiatore della bella napoletana anticipa quale sarebbe stata la propria risposta: Se mi avessi voluto, ti avrei ...

Uomini e Donne news - Giordano tronista? Mazzochi risponde : Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi non è il nuovo tronista: l’ex di Nilufar risponde al gossip Nelle ultime ore si sta cercando di capire chi sia il nuovo tronista di Uomini e Donne. Dopo Andrea Zelletta e Angela Nasti, il pubblico del Trono Classico attende altri nuovi arrivi. La prossima registrazione è attesa per questo […] L'articolo Uomini e Donne news, Giordano tronista? Mazzochi risponde proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne : Antonio parla per la prima volta della scelta di Teresa : Uomini e Donne, Antonio Moriconi dopo la scelta di Teresa Langella: prime dichiarazioni La scelta di Teresa Langella continua a tenere banco tra i fan di Uomini e Donne. Sono davvero molti quelli che continuano a chiedersi come sia possibile che la tronista abbia scelto Andrea Dal Corso. Tanti altri si domandano il perché lui […] L'articolo Uomini e Donne: Antonio parla per la prima volta della scelta di Teresa proviene da Gossip e Tv.