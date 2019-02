romadailynews

: ??#Bonucci in gruppo, buone notizie in casa #Juventus ??Le ultime sulle condizioni di Barzagli, Douglas Costa e… - DiMarzio : ??#Bonucci in gruppo, buone notizie in casa #Juventus ??Le ultime sulle condizioni di Barzagli, Douglas Costa e… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Ultime Notizie Roma del 21-02-2019 ore 19:10', su #spreaker… - corgiallorosso : Stadio della Roma, #RAGGI: “Lo Stadio sarà fatto a Tor di Valle. Ponte di Traiano? Non serve” -

(Di giovedì 21 febbraio 2019)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno in questo giovedì 21 febbraio spazio all’informazione 42 Dei migranti che erano a bordo della nave Diciotti tra cui un minore hanno presentato ricorso al tribunale civile diattraverso uno studio legale per chiedere al governo un risarcimento per essere stati costretti a rimanere in 10 giorni a bordo la notizia è stata diffusa da fonti del Viminale il ricorso secondo quanto fanno sapere le fonti del ministero emigranti tutti eritrei chiedono altrimenti al ministro Salvini o risarcimento tra il 42071 €1000 contestualmente è stato presentato un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo risarcimento al massimo un bacio Perugina replica Matteo Salvini è un argomento farlo a Francesco sulla protezione dei Minori nella chiesa invoca contro la pedofilia misure concrete in un ...