Ultime notizie Di oggi | ultim' ora Tav | Salvini ' Andiamo avanti' | 21 febbraio 2019

Ultime notizie Roma del 21-02-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli apriamo con il Bangladesh è un vasto incendio interessato alcuni edifici alla periferia di Dacca capitale del Bangladesh al momento si contano almeno 69 vittime mentre altri 50 persone hanno riportato ferite molte delle persone sono rimaste intrappolate Nei palazzi come riferiscono fonti ufficiali locali che parlano di una situazione davvero difficile ...

Pensioni Ultime notizie : Quota 100 e riscatto - Landini “rotto le scatole” : Pensioni ultime notizie: Quota 100 e riscatto, Landini “rotto le scatole” Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano le dichiarazioni di Maurizio Landini (Cgil) sulle Pensioni d’oro dei sindacalisti. Ma tiene banco ancora l’incontro tra gli esponenti del Governo e il Coordinamento RiscattaLaurea, relativamente alle misure previste per agevolare il montante contributivo ad alcune tipologie di lavoratori. Pensioni ultime ...

Champions - partite di oggi e Ultime notizie : è il giorno di Atletico-Juve : Simeone? Per noi è il migliore allenatore al mondo. resterà a lungo all'Atletico". Queste le parole del Presidente dell'Atletico Cerezo all'arrivo al ristorante dove è in corso il pranzo dei club. ...

Ultime notizie Roma del 20-02-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale studio Ferrigno lega Movimento 5 Stelle agli europei del 26 maggio lista gruppi separati a Strasburgo Salvini smentisce le indiscrezioni sulle volontà di confermare Intesa di governo anche all’europarlamento i nostri alleati a livello internazionale dice leader leghista è un posto del Movimento afferma che non esiste non è mai stata presa in considerazione l’idea di entrare nel gruppo della Lega Intanto ...

Ultime notizie Roma del 20-02-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in questo mercoledì 20 febbraio spazio all’informazione in studio Giuliano Ferrigno auguro a nessuno nemmeno al mio peggior nemico di vivere mai ciò che io e mia moglie stiamo vivendo Tuttavia ci prepariamo ad una lunga vicenda giudiziaria consapevoli di un fatto la verità Prima o poi verrà fuori in un post su Facebook di Tiziano Renzi giornali sono pieni solo delle ricostruzione ...

David Cittarella - promessa del giavellotto - muore nel sonno : il caso ricorda quello di Davide Astori - Ultime notizie Flash : Annunciata una nuova tragedia nel mondo dello sport italiano, che vede protagonista un atleta di soli 16 anni, David Cittarella, morto nel sonno