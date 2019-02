UK | bimba di 6 anni ha mal di pancia | poi scopre di avere un cancro al rene

New York - la mamma le vieta l'uso del cellulare : bimba di 9 anni si suicida : Una bambina di appena 9 anni si è suicidata perché la madre le aveva impedito di usare il cellulare. La tragedia familiare si è verificata a New York, nel quartiere del Bronx, sabato scorso. La notizia è stata riportata dal New York Post. Stando a quanto si apprende, la bambina si era svegliata presto ed aveva chiesto alla mamma di poter utilizzare lo smartphone per collegarsi su YouTube. La madre tuttavia non ha acconsentito a questa ...