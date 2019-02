Ufficiale la permuta dell’usato per i Samsung Galaxy S10 | quanto poco valgono Samsung

optimaitalia

(Di giovedì 21 febbraio 2019)Per l'acquisto di unS10, S10 Plus e pure S10e sarà possibile usufruire anche del programma didell'usatoappena lanciato dal produttore. Acquistando uno dei tre modelli, da oggi e fino al prossimo 31 marzo sul sitoShop e fornendo indietro un vecchioma anche molti tra i dispositivi del brand Huawei e pure gli iPhone, si avrà diritto ad un rimborso della propria spesa, restituito direttamente sul proprio conto bancario.C'è da stare allegri per il programma disull'acquisto dei nuoviS10? A dire la verità per nulla e farebbero bene i nostri lettori ad armarsi di iniziativa e vendere il loro vecchio device su qualche piattaforma come eBay o anche Subito, per ricavarne certamente di più. Per dovere di informazione, tuttavia, segnaleremo ogni valore attribuito a device più o meno vecchi a fronte ...