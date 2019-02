Trump chiede indietro 3 | 5 miliardi dell' alta velocità alla California dopo la causa per

Trump chiede e non concede. L’uomo al comando è sempre più solo : Un appello al dialogo e all’unità nazionale, nel senso che gli altri devono soprattutto stare a sentire e fare quel che dice lui. Parla a lungo, quasi un’ora e mezza, Donald Trump, nel discorso sullo stato dell’Unione rinviato di una settimana “causa shutdown“, perché la serrata dei dipendenti federali non garantiva all’evento adeguata sicurezza. Dietro di lui, alla presidenza del Congresso in plenaria, accanto al vice-presidente ...

Telegraph chiede scusa a Melania Trump : ANSA, - ROMA, 26 GEN - Il Telegraph chiede scusa a Melania Trump per l'articolo di copertina del suo magazine uscito sabato scorso che conteneva - ha ammesso il quotidiano britannico - varie ...

Trump apre ai figli degli irregolari e chiede 5 - 7 miliardi per il muro : altro 'No' del Congresso : Basteranno per risolvere una questione sempre più spinosa che, anziché bloccare gli accessi clandestini, sta impantanando la politica americana?

Trump : 'La crisi al confine con il Messico richiede un'azione urgente' : Washington - Al confine col Messico 'c'è una crisi umanitaria e di sicurezza che richiede una azione urgente ': lo ha detto Donald Trump parlando alla nazione dalla Diplomatic room della Casa Bianca, ...

Powell - FED - : " Non mi dimetto se il presidente Trump dovesse chiedermelo" : Powell afferma che non si dimetterà se il presidente Trump dovesse chiederglielo. L'attuale presidente della Federal Reserve Jerome Powell è stato inviato insieme ai suoi predecessori Janet Yellen e ...

Powell : "Non mi dimetto se dovesse chiedermelo Trump" : ... poco prima di Natale, il Presidente USA avrebbe dichiarato che "la Fed è l'unico problema dell'economia americana".

Powell : Non mi dimetto nemmeno se lo chiede Trump : Negli ultimi mesi Donald Trump ha ripetutamente attaccato le scelte della Fed, ritenute troppo restrittive per l'economia. Un incontro fra i due è atteso, ma Powell ha smentito che l'appuntamento sia ...

Trump - in visita alle truppe - esclude altri ritiri e richiede il blocco degli asili : Trump visita per la prima volta le truppe americane in Medio Oriente, accompagnato dalla First Lady. Hanno viaggiato durante la notte di Natale sull'aereo presidenziale, atterrando alla base ...

Trump chiede a bimba se crede “ancora” in Babbo Natale - lei risponde “Yes - Sir” : E’ diventata virale la telefonata natalizia tra una bambina di 7 anni, Collman Lloyd, e il presidente degli Stati Uniti: Trump le aveva chiesto se credesse ancora a Babbo Natale, e lei ha riposto che in “Santa” ci crede ancora. In un primo momento era stato riferito che Trump aveva parlato con un bambino di nome Coleman, chiedendogli appunto se credesse ancora in Babbo Natale e affermando che ciò, alla sua età, era ...

Trump chiede 5 miliardi per il suo muro. Ma l'America già affoga in un mare di debiti : È vero che la Grande crisi, con le miliardarie contromisure prese per riportare l'economia in carreggiata, ha avuto una grossa parte di responsabilità nell'esplosione del fenomeno; ma è altrettanto ...