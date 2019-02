ilgiornale

: Tridico, quel tecnico anti Lega che sognava l'alleanza Pd-M5s - mbwManzoni : Tridico, quel tecnico anti Lega che sognava l'alleanza Pd-M5s - sportello_prev : RT @ruben_schiavo: L'auspicio è che si ripristini quel clima collaborativo, di dialogo (svanito) tra la politica e… - ruben_schiavo : L'auspicio è che si ripristini quel clima collaborativo, di dialogo (svanito) tra la politica e istituti con un ruo… -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Chissà se Pasquale, ora che è la sua nomina a commissario è ufficiale, deciderà di cambiare il database dell'Inps che fino a qualche settimana fa, quando si trattava di fare i conti sulla platea dei beneficiari del reddito di cittadinanza, considerava "meno affidabile dilo del ministero del Lavoro, usato e testato anche in passato". E chissà se, ora che la sua nomina è frutto anche del placet dellacambierà giudizio anche sul Carroccio.Lo scopriremo solo vivendo, direbbe qualcuno.che è certo è che il successore di Tito Boeri non ha speso parole positive nei confronti del partito di Salvini, anzi, ha sempre auspicato un'con il Pd piuttosto che coi "barbari" padani. Il 28 marzo 2018, tanto per dirne una, il professore di Economia politica all'Università di Roma Tre sentenziava tranchant: "La Flat Tax non è realizzabile".Un mese dopo rispondeva ...