Tra Marylin Monroe e Dennis Hopper | a Bologna si celebra l' America degli Anni ' 60

(Di giovedì 21 febbraio 2019) È un viaggio nel passato all’insegna delle stelle e delle strisce che arriva fino agli‘60, quello che la galleria Ono arte diha deciso di intraprendere dal 28 febbraio con la sua nuova doppia esposizione. Da un lato, infatti, troviamo gli scatti di Ernst Hass e il suo reportage del dietro le quinte di uno tra i film più iconici di quella generazione: “The Misfist”, arrivato in Italia nel 1961 con il titolo “Gli Spostati”. Una pellicola che ha saputo unire un maestro del cinema d’orono come John Houston e un cast di leggende come Clark Gable, Montgomery Cliff e soprattutto Marilyn, alle prese con la sua ultima apparizione ufficiale in un film completo. La sceneggiatura porta la firma di Arthur Miller, marito della bionda più famosa di Hollywood, e narra di una donna ingenua e insicura che, da poco separatasi dal marito, conosce due uomini, con i quali ...