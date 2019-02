Tiziano Ferro | ecco il titolo del nuovo album

Tiziano Ferro svela il titolo del suo nuovo disco : "Accetto Miracoli" : Una grande torta e il sorriso di chi festeggia con serenità i 39 anni. Così Tiziano Ferro dà il via al suo compleanno e lo fa con un regalo per tutti i suoi fan: il titolo del nuovo album. Infatti il ...

Tiziano Ferro stupisce - apparecchio a 38 anni : “A chi ferisce rido addosso” : Tiziano Ferro sorprende tutti e si svela. apparecchio ai denti a 38 anni: il messaggio (“A chi mi ferisce, rido addosso”) e la pioggia di commenti Tiziano Ferro è sempre più social. Il cantante di Latina pare che negli ultimi mesi si stia affezionando un po’ di più ai mezzi di comunicazione e così capita […] L'articolo Tiziano Ferro stupisce, apparecchio a 38 anni: “A chi ferisce rido addosso” proviene da ...

Tiziano Ferro canta Love di Nat King Cole per festeggiare San Valentino : Tiziano Ferro canta Love di Nat King Cole nel giorno di San Valentino. Gli auguri ai fan, nel giorno dedicato all'amore, da parte di Tiziano Ferro arrivano sulle note di uno dei brani internazionali dedicati all'amore più coverizzati: Love. L.O.V.E. Buon S.Valentino!!! Happy Valentines!!! Feliz día del amor!!! Con queste parole, Tiziano Ferro augura buon San Valentino ai suoi fan, intonando il brano Love in uno dei suoi tanti karaoke da ...

Tiziano Ferro ascolta Rose Viola di Ghemon : “Sempre mitico”; il rapper : “Fa piacere - soprattutto da lui” (video) : Tiziano Ferro ascolta Rose Viola di Ghemon e la condivide tra le sue Instagram Story con il commento: "Sempre mitico". Nella giornata di ieri, in seguito ai primi ascolti delle canzoni del 69° Festival di Sanremo, il cantautore di Latina ha dimostrato di apprezzare in modo particolare uno dei brani in gara tra i Campioni: Rose Viola di Ghemon. In conferenza stampa, il rapper spende qualche parola per ringraziarlo ma racconta poco sul suo ...

Anche Tiziano Ferro nel nuovo album di Il Volo con una cover in Musica in uscita dopo Sanremo 2019 : C'è Anche Tiziano Ferro nel nuovo album di Il Volo, quello che il trio rilascerà in occasione della prossima partecipazione al Festival di Sanremo nel quale gareggeranno con Musica che resta, con Gianna Nannini tra gli autori del testo del brano che è già stato pubblicato in anteprima da Sorrisi e canzoni tv. Il brano che sarà contenuto nell'album è una cover di A chi mi dice, che il cantautore di Latina aveva scritto per i Blue come ...

Tiziano Ferro svela indizi sul nuovo album - il toto-titolo alla ricerca delle 2 parole : Nuovi indizi sul prossimo album di inediti di Tiziano Ferro arrivano direttamente da un'immagine condivisa dall'artista sui social. A proposito del nuovo progetto discografico di Tiziano Ferro sappiamo già alcuni dettagli, ma decisamente troppo pochi per arrivare a stabilire con certezza il carattere musicale del progetto, il titolo, o per estrarre informazioni sul primo singolo estratto, che non arriverà tanto presto. La produzione ...

Dolores O’Riordan : il ricordo di Tiziano Ferro e Giuliano Sangiorgi : Il 15 gennaio 2018 moriva, improvvisamente, una delle voci più belle e originali della musica: Dolores O’Riordan, cantante dei Cranberries, anima fragile segnata da un passato doloroso che l’aveva aiutata a trasmettere nella musica emozioni incredibili ma dal quale, probabilmente, non era mai riuscita a uscirne completamente. A un anno dalla morte, alcuni dei cantanti italiani più famosi, che hanno avuto il piacere di collaborare con ...

Tiziano Ferro ricorda Dolores O’Riordan : a un anno dalla scomparsa - un singolo postumo e il nuovo album dei Cranberries : Tiziano Ferro ricorda Dolores O'Riordan attraverso un messaggio sui social network. L'artista di Latina ha avuto la possibilità di conoscere la voce dei Cranberries diversi anni fa e sui social scrive di sentire molto la sua mancanza. Era il 15 gennaio 2018 quando Dolores O'Riordan veniva trovata senza vita a Londra e solo sul finire dell'anno sono state comunicate le cause del prematuro decesso: annegamento dopo un'intossicazione da alcol. ...

Tiziano Ferro - il nuovo album uscirà il 22 novembre 2019 : A tre anni da "Il mestiere della vita", Tiziano Ferro ha annunciato stamattina sui social la data di uscita ufficiale del suo settimo album di inediti: 22 novembre 2019. Il titolo è ancora top secret. Non si ancora molto della prossima fatica discografica dell"artista, che ormai vive in pianta stabile a Los Angeles, in America. Proprio negli States sono nate le nuove canzoni che, come ha anticipato il manager dell"artista Fabrizio Giannini in ...

