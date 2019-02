Tiro con l’arco | Europei indoor 2019 | il calendario completo Programma | orari e tv

Alessia Marcuzzi a Le Iene - il dettaglio sconvolgente : terrore tra i fan - "Vai a farti controllare la Tiroide" : Super sensuale, bellissima, con un vestitino baby-doll che non lascia molto all'immaginazione. Ma qualcuno in queste immagini di Alessia Marcuzzi, da lei stessa postate sul suo profilo Instagram prima di andare in onda a Le Iene, ha notato un particolare inquietante. Una sua follower infatti ha vist

Alessia Marcuzzi a Le Iene - il dettaglio sconvolgente : terrore tra i fan - 'Vai a farti controllare la Tiroide' : Super sensuale, bellissima, con un vestitino baby-doll che non lascia molto all'immaginazione. Ma qualcuno in queste immagini di Alessia Marcuzzi , da lei stessa postate sul suo profilo Instagram ...

Tiro con l’Arco - scatta il raduno in Turchia per la Nazionale Olimpica azzurra : la lista dei convocati : Gli azzurri lavoreranno in Turchia trovando condizioni atmosferiche probanti in vista della rassegna iridata in programma a giugno Da oggi fino al 28 febbraio la Nazionale Olimpica si allenerà in Turchia, ad Antalya, per continuare a preparare la stagione interNazionale all’aperto in vista dei Campionati Mondiali che si disputeranno in Olanda, a ‘S-Hertogenbosch dal 10 al 16 giugno, dove saranno in palio anche i pass per i Giochi ...

Erice - Domani al via la fase transitoria della raccolta differenziata con nuovi orario di riTiro : Si rende noto che a partire da Domani, lunedì 18 febbraio, partirà la fase transitoria della raccolta differenziata nel territorio di Erice che verrà assicurata dal gestore uscente, Energetikambiente, ...

NBA – Wade conferma l’addio : “mi riTiro a fine stagione. Non ero nemmeno sicuro di tornare ma…” : Dwyane Wade conferma il suo ritiro a fine stagione: il cestista dei Miami Heat non cambia idea, al termine di questa stagione dirà addio al basket Domenica notte Dwyane Wade parteciperà all’ultimo All-Star Game della sua carriera. Il cestista degli Heat ha ricevuto, insieme a Dirk Nowitzki, un invito ufficiale per prendere parte all’ultima ‘Notte delle stelle’ in carriera, non avendo ricevuto abbastanza voti per ...

Treviso - disabile tirò freno d'emergenza del treno per non cadere : condannato : Da Treviso arriva una storia destinata a far discutere: nei giorni scorsi, al termine di una lunga e controversa vicenda giudiziaria, un 43enne veneto portatore di disabilità fisica è stato condannato a pagare una maxi multa per "interruzione di pubblico servizio". L'uomo, infatti, mentre si trovava in treno ha tirato il freno di emergenza "per non cadere". Interruzione di pubblico servizio I fatti risalgono alla primavera del 2015: il treno che ...

Afghanistan - Trenta : Decisione riTiro sarà collegiale con alleati Nato : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Isernia. Doti formative a 35 Tirocinanti economicamente svantaggiati : L’assessore alle politiche sociali, Pietro Paolo Di Perna, rende noto che sul sito web del Comune di Isernia è stato

Rugby - Sei Nazioni Under20 2019 : i convocati dell’Italiaper la sfida all’Irlanda - 25 azzurrini in riTiro a Rieti : Da domenica 17 a venerdì 22 febbraio l’Italia Under 20 di Rugby sarà in raduno a Rieti, dove venerdì 22 alle ore 19.00 gli azzurrini affronteranno l’Irlanda nella terza giornata del Sei Nazioni di categoria. Il responsabile tecnico Fabio Roselli ha convocato per l’occasione 25 atleti. Due le novità rispetto alla lista per la partita persa contro il Galles: Andrea Zambonin tra le seconde linee e Cristian Lai tra gli estremi. Di ...

Rugby femminile - Sei Nazioni 2019 : le convocate dell’Italia per la sfida all’Irlanda - 23 azzurre in riTiro a Parma : L’Italia del Rugby femminile sarà in ritiro da mercoledì 20 febbraio a Parma, città sede della terza sfida del Sei Nazioni 2019, che andrà in scena sabato 23 febbraio alle ore 19.45 contro l’Irlanda: si tratta di una sfida molto delicata per le azzurre, che si giocano sia il terzo posto nel torneo che la settima piazza nel ranking mondiale. Rispetto alla gara pareggiata per 3-3 contro il Galles a Lecce, ci sarà un solo cambio tra le ...

Necessità di un secondo ricovero dopo interventi sulla Tiroide : Un gruppo di esperti statunitensi ha valutato la frequenza di secondi ricoveri di persone sottoposte in precedenza a un intervento chirurgico sulla tiroide. I risultati hanno indicato che i secondi ricoveri sono relativamente poco frequenti e so rendono necessari, nella maggioranza dei casi, poco tempo dopo l’intervento. Negli Stati Uniti la frequenza di ricoveri entro 30 giorni da un precedente intervento sulla tiroide e una variabile tenuta in ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : i convocati di O’Shea per la sfida all’Irlanda. Saranno 33 gli azzurri in riTiro a Roma : Da domenica 17, dopo gli impegni del Pro 14, a lunedì 25 l’Italia del Rugby sarà in ritiro a Roma per preparare la sfida all’Irlanda, in programma domenica 24 alle ore 16.00, gara valida per la terza giornata del Sei Nazioni. Si giocherà, come di consueto, allo “Stadio Olimpico“. Conor O’Shea ha diramato la lista dei 33 convocati per la sfida ai campioni in carica: tornano tra gli arruolati Giulio Bisegni e Tito ...

Salviette per bambini contaminate da batterio Burkholderia : Carrefour dispone il riTiro : Lotto di Salviette umidificate richiamato dai supermercati a marchio Carrefour, destinate all'igiene per i bambini. Secondo le analisi effettuate su alcune confezioni del prodotto, è stata riscontrata la presenza di un batterio potenzialmente nocivo del genere Burkholderia. In relazione alla presunta contaminazione, l'azienda di supermercati Carrefour ha disposto preventivamente il ritiro delle confezioni interessate al problema, scusandosi con ...

Salviette per bambini contaminate da un batterio periocoloso : disposto il riTiro [MARCA e LOTTI INTERESSATI] : Un batterio pericoloso è stato riscontrato in un tipo di Salviette per bambini pelli sensibili. Si tratta del batterio patogeno del genere Burkholderia cepacia: originariamente classificato nel genere Pseudomonas, il germe, caratterizzato da elevata complessità tassonomica, è attualmente inquadrato in un genere a parte denominato Burkholderia. “Carrefour sta richiamando a scopo precauzionale un lotto di Salviette PELLI SENSIBILI per la ...