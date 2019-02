Tim perde 1 - 4 miliardi - trattative con Vodafone e Open Fiber : Roma, 21 feb., askanews, - Tim ha chiuso il 2018 con una perdita netta consolidata di 1,41 miliardi di euro dopo 2,6 miliardi di svalutazioni complessive dell'avviamento. Il gruppo di ...

Venezuela - ulTimatum di Trump ai militari 'Perderete tutto' : I militari schierati col regime hanno ostruito la principale autostrada che attraversa il confine tra Colombia e Venezuela: il mondo intero ha visto le foto dei Tir e container piazzati di traverso, ...

Serie C il Pro Piacenza con 7 baby in campo perde 20-0. Gravina 'Sarà l ulTima farsa' : 'Quanto accaduto a Cuneo con la squadra del Pro Piacenza è un insulto allo sport e ai suoi principi fondanti - ha ammonito Gravina annunciando un intervento della Figc - in questa situazione surreale,...

Lazio - Inzaghi : "OtTima gara - non meritavamo di perdere" : E' una sconfitta amara per la Lazio, battuta in rimonta dal Genoa con un gol di Criscito al 93'. "Ci mancano tanti giocatori, ma non doveva essere un alibi - commenta Inzaghi -. La squadra ha fatto un'...

Pensioni ulTima ora : Quota 100 e Naspi non compatibili - quanto si perde : Pensioni ultima ora: Quota 100 e Naspi non compatibili, quanto si perde Pensioni ultima ora: a scaldare il dibattito in materia previdenziale c’è un dubbio collegato alla introduzione di Quota 100. In pratica il timore e la preoccupazione evidenziata da molti è la seguente: Quota 100 è incompatibile con Naspi? Ricordiamo per chi non lo sapesse che Naspi è l’acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego: una ...

UlTimo - il successo gli ha fatto perdere l’amore : “Sarà difficile per me avere una vita privata felice” : Dopo le polemiche sul Festival di Sanremo, Ultimo, arrivato secondo dopo Mahmood, si racconta al settimanale Chi: “Chi fa l’artista di nicchia mi sta sulle palle – spiega il cantante – il mio obiettivo era cercare di dimostrare, non so a chi, che potevo riuscirci, che dovevo fare questo, scrivere canzoni per far sentire meno sole le persone”. Ma il secondo classificato all’Ariston racconta anche di aver perso ...

Arriva l’intervento di Mauro Pagani sulle polemiche di UlTimo a Sanremo : “Deve imparare a perdere” : Non poteva mancare l'intervento di Mauro Pagani sulle polemiche di Ultimo a Sanremo, quelle seguite al secondo posto dietro Soldi di Mahmood che ha appena annunciato di aver intenzione di partecipare a Eurovision Song Contest con la canzone vincitrice dell'ultima manifestazione condotta da Claudio Baglioni. Il Presidente della Giuria d'Onore ha espresso la sua opinione sulle colonne di Rolling Stone, al quale ha rivelato di essere rimasto ...

La dieta del ghiaccio - l’ulTima novità per perdere peso : ecco come funziona : Creata dal gastroenterologo americano Brian Weiner, la dieta del ghiaccio si basa sull’energia utilizzata dal corpo per raggiungere la normale temperatura. Ma perché questa dieta dovrebbe funzionare? I motivi sono essenzialmente due: il nostro corpo consuma calorie sciogliendo il ghiaccio assunto e il ghiaccio provoca un istantaneo senso di sazietà che ci porta a non assumere altro cibo al di fuori dei pasti principali. come riportato sul ...

Mauro Pagani : "Da subito nessun dubbio sulla vittoria di Mahmood. UlTimo è giovane - deve imparare a perdere" : "Per noi, e per me personalmente, Soldi è la canzone più moderna, meglio realizzata e più interessante del festival". A dirlo è una delle persone che hanno influito sulla vittoria di Mahmood al festival di Sanremo: Mauro Pagani, presidente della giuria d'onore del Festival ed ex polistrumentista della Premiata Forneria Marconi. Pagani ha voluto dissipare ogni dubbio sulla scelta del vincitore dopo le polemiche ...

Siria - fotografo italiano ferito nell'ulTima roccaforte dell'Isis : rischia di perdere la vista - presto in Italia : Il fotografo si chiama Gabriele Micalizzi, 34enne milanese, ed era nella zona di Dayr az Zor per documentare l'offensiva curdo-araba, appoggiata dagli Usa, contro l'ultima sacca di resistenzadell'Isis nel Paese

Sanremo 2019 - UlTimo perde le staffe dopo il trionfo di Mahmood : massacra i giornalisti : Era partito in salita il Festival di Sanremo per Ultimo, piazzatosi secondo ma arrivato all'Ariston con l'etichetta di grande favorito. Una pressione che lo ha schiacciato per tutto il corso della gara e che è scoppiata poi con uno sfogo nervoso in sala stampa, poco dopo che sul palco dell'Ariston e

Sanremo 2019 - Vanoni critica l’audio del Festival e Timperi se la prende : «Lasciamo perdere. Voglio salutare con affetto la squadra Rai - hai capito Ornella?» : Ornella Vanoni in collegamento con La Vita in Diretta Le chicche che Ornella Vanoni sta regalando in queste settimane sembrano conquistare tutti eccetto Tiberio Timperi. Ieri a La Vita in Diretta, interamente dedicata al Festival di Sanremo 2019, la cantante – in collegamento – non riesce a dare un giudizio sulle canzoni in gara, dati i problemi tecnici presentatisi durante la kermesse: “Da anni la Rai la prima sera non si ...