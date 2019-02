The Voice of Italy ci sarà? Facciamo il punto

La Rai ora boccia Sfera Ebbasta : non sarà giudice a The Voice : Il trapper Sfera Ebbasta non comparirà nella nuova edizione di The Voice in onda su Rai2 . L'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini ha bocciato la presenza del musicista come uno dei ...

«The Voice 2019» : le voci sulla cancellazione e l'incognita Sfera Ebbasta : La vicenda appare fin da subito nebulosa. Un po' perché i giudici dell'ultima ...

I Retroscena di Blogo : The Voice 2019 resta su Rai2 - ma senza Sfera Ebbasta : La notizia lanciata da Dagospia qualche minuto fa è assolutamente clamorosa. The Voice saltato. Secondo il sito fondato da Roberto D'Agostino, l'amministratore delegato della televisione pubblica avrebbe bloccato la produzione del talent show di Rai2 per difformità di vedute rispetto alla scelta di uno dei coach del programma, ovvero Sfera Ebbasta. Secondo quanto risulta a TvBlog in realtà il programma non è saltato ed è tuttora previsto nel ...

Palinsesti Rai 2 - primavera 2019 : The Voice al martedì - arriva L’Ottavo Blog in seconda serata : The Voice La “rivoluzione” di Rai 2 ad opera di Carlo Freccero, dopo i primi “aggiustamenti” in corsa della gestione Fabiano, si concretizza di fatto con i Palinsesti primaverili. Ecco – salvo variazioni – cosa trasmetterà il secondo canale Rai nei prossimi mesi, dal 31 marzo al 1° giugno 2019. Palinsesti Rai 2, primavera 2019: prime time Nelle serate di lunedì e martedì si concentreranno le due principali ...

Simona Ventura : "The Voice inizia il 16 aprile. Morgan giudice? Magari" : "L’emozione si rinnova. Impossibile rimanere distaccati, fermi, dinanzi a un nuovo percorso. Qui in Rai c’è un pezzo del mio cuore. Un cuore che sa dire grazie a Maria De Filippi per quello che ha fatto per me, che oggi torna a battere torna a battere sul “2” e che domani…chissà?". Così Simona Ventura racconta al settimanale Chi l'effetto che la fa ritornare in Rai alla guida di un programma, The Voice of Italy, a distanza di 12 anni. La ...

Simona Ventura : chi porterà con lei a The Voice of Italy : The Voice: Simona Ventura svela chi vorrebbe in giuria Il 16 aprile Simona Ventura tornerà in tv proprio in casa Rai. La conduttrice di Bentivoglio, dopo una lunga esperienza su Canale5 in questi anni, tornerà su Rai2, la rete che è stata il suo regno, prima con Quelli che il calcio e poi con L’isola dei famosi. In primavera partirà la nuova edizione di The Voice of Italy e al timone del talent ci sarà proprio Simona Ventura. La ...

The Voice cala il poker di giudici : Morgan - SferaEbbasta - Lamborghini e Guè Pequeno : Manca ancora l'ufficialità, ma of Italy sembra aver scelto i quattro giudici per la prossima edizione. A sedere sulle poltrone rosse del talent di Rai2 potrebbero essere , , e . Dopo il ritorno in Rai ...

A "The Voice" spunta pure Sfera Ebbasta : Torna 'The Voice of Italy' e lo fa con Simona Ventura. Ad affiancare la conduttrice nel talent show di Rai2 al via il 16 aprile, ci sarà una giuria completamente nuova e scoppiettante. I coach saranno ...