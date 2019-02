The Order | 1886 spegne quattro candeline e Ready at Dawn pubblica tre video dietro le

In AnThem bonus preorder da conquistare - come si sbloccano e dettagli microtransazioni : La settimana dedicata ad Anthem è ormai pronta a prendere il via, con numerosi giocatori in tutto il mondo che attendono spasmodicamente la nuova IP curata da Bioware e pubblicata da Electronic Arts. Il merito di un hype lievitato tanto è da attribuire sì all'opera mediatica degli ultimi mesi, ma è indubbio che la prova decisiva sia stata la combo di Demo VIP e Demo Open, che ha consentito agli utenti di provare con mano il gioco e ha convinto ...

Anche se The Division 2 sarà esclusivo di Epic Games Store i pre-order della versione PC superano quelli del primo capitolo : Epic Games Store ha messo a segno un grande colpo assicurandosi l'esclusività di The Division 2 di Ubisoft: come saprete la versione PC del gioco 2 uscirà sul negozio di Epic e non arriverà su Steam.Nonostante l'approdo sul nuovissimo Store, i pre-order non ne hanno risentito, anzi, come segnala VG247, le prenotazioni hanno superato quelle del primo capitolo.Ovviamente, il gioco poteva essere prenotato in precedenza Anche su Steam, quindi di ...

Marvel Ultimate Alliance 3 : The Black Order è in arrivo nel corso dell'estate su Nintendo Switch : Nintendo ha presentato il gameplay di Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order nell'ultimo Nintendo Direct e ha confermato una finestra di lancio fissata per l'estate 2019, riporta Polygon.Team Ninja, meglio conosciuto per la serie Ninja Gaiden e Nioh, si sta occupando dello sviluppo del gioco. "La serie Marvel Ultimate Alliance fa il suo ritorno con un titolo d'azione per un massimo di quattro giocatori con una storia originale, il tutto in ...

Ready at Dawn : lo studio di The Order : 1886 assume per una nuova IP d'azione in terza persona : Ready at Dawn è lo studio che ha lavorato a The Order: 1886 ma anche a God of War: Chains of Olympus e Ghost of Sparta per PSP, per citarne alcuni, e secondo quanto riportato Playstationlifestyle gli sviluppatori sono attualmente impegnati con un nuovo progetto.Come possiamo vedere infatti stando ad un nuovo annuncio di lavoro pubblicato lo studio starebbe assumendo personale qualificato per i ruoli più disparati, i quali vanno dall'ingegnere al ...

Spunta una nuova classificazione di Borderlands : Game of The Year Edition a Taiwan : Potrebbero esserci (di nuovo) interessanti novità sul franchise di Borderlands. Come riferisce Gematsu, infatti, la Taiwan Digital Game Rating Committee ha pubblicato la classificazione di una versione di Borderlands per PlayStation 4 e Xbox One, specificando, inoltre, che la software house del titolo in questione sarebbe è la Blind Squirrel Entertainment.C'è un precedente: un paio di anni fa, per la precisione nel maggio 2017, la Game Rating ...

Gordon Murray Commander of The Order of the British Empire : Automotive designer and engineer Gordon Murray has been awarded a CBE (Commander of the British Empire) in the Queen’s New Year Honours 2019. The accolade is in recognition of his ‘services to Motoring’ after a lifetime of devising and delivering creative and ground-breaking projects in the motorsport and automotive sectors. Gordon Murray: “It is extremely […] L'articolo Gordon Murray Commander of the Order of the British Empire sembra ...