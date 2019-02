The Next Green Talent | Yoox presenta i nuovi talenti della moda sostenibile

The Next Green Talents - il futuro della moda è sostenibile : Durante la settimana della moda di Milano, Vogue Italia e YOOX presentano THE Next Green Talents, seconda edizione dedicata al tema della sostenibilità, e nona del progetto ideato nel 2011 da Franca Sozzani e Federico Marchetti per sostenere i talenti di nuova generazione. Inaugurato con un cocktail party esclusivo, il progetto, che vede protagoniste le creazioni dia alcuni giovani creativi, sarà aperto al pubblico il 21 e 22 febbraio nelle ...