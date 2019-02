Tav | Toninelli promette | ' Al massimo due settimane e decidiamo che fare'

Tav : Salemi (Pd) - 'anche sull'Autobrennero Toninelli tira freno a mano al Nord' (2) : (AdnKronos) - "A novembre 2018 - ricorda Salemi - Toninelli su facebook parlava di 'schema equilibrato ed efficace di convenzione per la gestione dell'autostrada A22 ... e di lavoro insieme ai territori e alle autorità che li governano per creare un nuovo modo di far funzionare la cosa pubblica, in

Tav - Coppola replica a Toninelli : spiegate ragioni disaccordo in due note : Il decreto anticiperà la legge delega - ha spiegato Toninelli - che riformerà l'intero codice degli appalti perché vogliamo rilanciare l'economia. Questo è un governo che è a favore delle grandi ...

Tav - Coppola replica a Toninelli : spiegate ragioni disaccordo in due note : Il decreto anticiperà la legge delega - ha spiegato Toninelli - che riformerà l'intero codice degli appalti perché vogliamo rilanciare l'economia. Questo è un governo che è a favore delle grandi ...

Tav - Coppola replica a Toninelli : 'Ho partecipato a tutti i lavori' - : L'ingegnere, unico componente del gruppo di esperti guidati dal professor Ponti a non aver firmato l'analisi costi-benefici sull'Alta velocità Torino-Lione, risponde al ministro delle Infrastrutture ...

Coppola sbugiarda Toninelli e svela la truffa sulla Tav : 'Non ho firmato perché non ero d'accordo'. Pierluigi Coppola , l'esperto che si è dissociato dall'analisi costi-benefici sulla Tav, sbugiarda Danilo Toninelli e svela di fatto che il dossier ...

Tav - Coppola contro Toninelli : "Mio lavoro marginale? Ho partecipato a tutte le sedute" : Pierluigi Coppola risponde alle frasi di Danilo Toninelli con una nota inviata al Ministro delle infrastruttre e dei trasporti. L'unico non firmatario dell'analisi costi benefici nella nota manifesta le ragioni sul suo "disaccordo con il gruppo di lavoro, e, in presenza, negli incontri organizzati presso la Struttura Tecnica di Missione, allargati alla segreteria tecnica del Ministro". "Tali ragioni - prosegue - le ho sintetizzate al Ministro ...

Tav - Pierluigi Coppola ribatte a Danilo Toninelli : "Non ho firmato perché non ero d'accordo" : "Non ho firmato perché non ero d'accordo". Pierluigi Coppola, il professore che non ha firmato l'analisi costi-benefici sulla Tav ma che ha fatto parte del gruppo di lavoro dei sei esperti che hanno realizzato il documento, precisa di avere spiegato "le ragioni" del suo disaccordo al ministro Danilo

Tav - Pierluigi Coppola ribatte a Danilo Toninelli : 'Non ho firmato perché non ero d'accordo' : 'Non ho firmato perché non ero d'accordo'. Pierluigi Coppola , il professore che non ha firmato l'analisi costi-benefici sulla Tav ma che ha fatto parte del gruppo di lavoro dei sei esperti che hanno ...

Tav - Coppola : "Spiegate a Toninelli ragioni mio disaccordo" : Pierluigi Coppola, il professore che non ha firmato l'analisi costi-benefici sulla Tav, ma che ha fatto parte del gruppo di lavoro dei 6 esperti che hanno realizzato il documento, precisa di avere ...

Scontro sulla Tav - Coppola replica a Toninelli 'Mia partecipazione alla costi-benefici marginale Ho partecipato a tutti i lavori' : Politica Tav, Ponti in audizione: "Analisi costi-benefici strumento imperfetto, ma unico possibile" Altro che partecipazione marginale, dunque, come vorrebbe far credere il ministro. Si tratta invece ...

Elogio dell’accisa. L’analisi costi-benefici sulla Tav dovrebbe convincere Toninelli a vietare le biciclette : Analisi costi-benefici. L’assassino, a seconda dello scenario che preferite, lo trovate alle pagine 61 (scenario 2011) o 65 (scenario “realistico”). Nel primo anno di pieno esercizio della Tav (i tecnici lo chiamano “completamento del cambio modale”) nello scenario “realistico” avete il beneficio di

L'analisi costi-benefici voluta da Toninelli è da buttare. Parola del commissario sulla Tav : “Omertosa”, fatta seguendo “una metodologia non idonea” con “dati non aggiornati”. Questa, in sintesi, la “Lettura critica” delL'analisi costi-benefici redatta dal gruppo di lavoro presieduto dal professor Marco Ponti, contenuta nel Quaderno 13 dell'Osservatorio della Torino-Lione e presentata a Torino dal commissario di governo Paolo Foietta, nel suo ultimo giorno di incarico. “L'analisi costi benefici sulla Tav è ...

Tav - Meloni attacca Toninelli e sui social ne spiega l'importanza (VIDEO) : Attorno all'argomento Tav non si diradano le polemiche. La linea ferroviaria che collegherebbe Torino a Lione rappresenta un capitolo su cui Lega e Movimento Cinque Stelle palesano l'eterogeneità dei due partiti, mascherata da un contratto che disciplina l'unione governativa e argomenti su cui la convergenza è stata totale, basti pensare a Quota 100. Oggi la Lega fatica a piegarsi all'idea che si possa rinunciare ad un'infrastruttura così ...

Tav - Toninelli : “Nessuno contesti analisi costi-benefici. Coppola? Ha scritto un appuntino e non era del team esperti” : “analisi costi-benefici sul Tav? E’ enormemente e impietosamente negativa, ma tra noi e Lega si è sempre discusso in modo concreto e obiettivo, tra persone perbene e prive di pregiudizi. Noi non ne abbiamo e sono convinto che non ne abbia neanche la Lega. Ma nessuno contesti quella relazione, perché è l’unica analisi scientifica fatta da economisti dei trasporti”. Lo afferma il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, intervistato da Chiara ...