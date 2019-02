Tav | perché la mozione M5s-Lega può essere la pietra tombale

Retroscena Antetokounmpo - parla l’agente : “dormiva solo in palestra - sTava per lasciare l’NBA perché…” : L’agente di Giannis Antetokounmpo ha rivelato un particolare Retroscena sulla carriera del suo assistito: il cestista greco stava per lasciare l’NBA a causa della lontananza della sua famiglia Giannis Antetokounmpo é uno dei giocatori più apprezzati del panorama NBA. Le sue qualità casistiche unite ad un fisico fuori dalla norma lo rendono un mix di talento dominante e letale. Eppure l’avventura del ‘Greek ...

Pjanic : “Sì - sTavo per andare via. Zero gol su punizione? Ecco perchè” : Miralem Pjanic, intervistato ai microfoni di “Il Giornale”, ha colto l’occasione per sottolineare alcuni retroscena sull’ultima sessione di mercato estiva e suo attuale presente alla Juventus in vista della super sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Pjanic ha poi colto anche l’occasione per sottolineare anche il suo punto di vista sul mistero “calcio di […] More

Tav - Pierluigi Coppola ribatte a Danilo Toninelli : "Non ho firmato perché non ero d'accordo" : "Non ho firmato perché non ero d'accordo". Pierluigi Coppola, il professore che non ha firmato l'analisi costi-benefici sulla Tav ma che ha fatto parte del gruppo di lavoro dei sei esperti che hanno realizzato il documento, precisa di avere spiegato "le ragioni" del suo disaccordo al ministro Danilo

Sana Cheema - assolti i parenti : «Non ci sono prove». Uccisa a 25 anni perché rifiuTava le nozze combinate : Sana Cheema aveva 25 anni quando fu portata via da Brescia nell'aprile dell'anno scorso e portata in Pakistan, dove ha trovato la morte. Oggi un tribunale pakistano ha assolto...

Renzi : 'Pci vinceva perché sTava tra gente? Non vinceva mai..' : "Il Pci stava in mezzo alla gente e per questo vinceva? Non vinceva mai. La più grande affermazione della sinistra nella storia d'Italia é stata nel 2014 con il Pd alle Europee". Lo ha detto Matteo ...

Mia Martini - l'omaggio di Biagio Antonacci : "Mi dissero di non lavorare con lei perchè porTava sfortuna. Era una donna eccezionale" : Prima e dopo la messa in onda del film Io sono Mia, incentrato sulle vicende biografiche ed artistiche di Mia Martini, sono stati molti gli omaggi dei media e del mondo dello spettacolo alla compianta cantante. Tra i vari, è giunto anche il ricordo di Biagio Antonacci su Instagram.Mia Martini è stata una donna eccezionale nella mia vita. Lei venne a Rozzano nella casa di mia madre che ci fece da mangiare una 'cofanata' di pasta con ...

Tav - quel sospetto. Perché Salvini contesta i dati : La Lega non molla sulla Tav e si apre lo scontro con il Movimento 5 Stelle. Anche se l'ha letta praticamente per ultimo, Matteo Salvini sapeva perfettamente che dall'analisi costi-benefici ordinata da ...

Pavia - 23enne investita dal fidanzato perché si rifiuTava di abortire : fermato per tentato omicidio : Non voleva interrompere la gravidanza e così il fidanzato si è vendicato, investendola. Il fatto è avvenuto a San Martino Siccomario, in provincia di Pavia. Vittima una ragazza di 23 anni di origine marocchina, incinta di due gemelli. La giovane è stata subito soccorsa e trasportata al Policlinico San Matteo dove i medici hanno escluso complicanze per la gravidanza, giudicandola guaribile in 30 giorni. Il ragazzo, un connazionale di 30 anni, è ...

Foa : "A Fantastico tifavo per la Cuccarini perché rappresenTava il vero spirito italiano" : "Da ragazzo vedevo "Fantastico" e nei duelli tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi io tifavo per la Cuccarini che rappresentava la simpatia, l'eleganza, il vero spirito italiano". A raccontarlo all'Adnkronos è il presidente della Rai, Marcello Foa, intercettato in viale Mazzini mentre era in partenza per Sanremo. "Sono cresciuto con il Carosello come incubo serale perché, come ogni bambino, dopo bisognava andare a letto", ha aggiunto Foa ...

MotoGP - Marc Marquez : “Mi sono fermato perché la spalla sTava peggiorando. In Argentina sarò al 100%” : Fa ancora male. La spalla operata il 4 dicembre incide sulle prestazioni di Marc Marquez. Il pilota spagnolo della Honda, campione del mondo in carica della MotoGP, ha concluso all’ottavo posto la sua seconda giornata di test in Malesia, sul circuito di Sepang, coprendo 37 giri ed essendo costretto a terminare prima del previsto il proprio lavoro per non sforzare ulteriormente l’arto. “Abbiamo provato diverse cose nuove, ma ci ...

