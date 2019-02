Tav | il governo approva la mozione che rimette in discussione l' opera | insulti e grida

Tav - sì della Camera alla mozione M5S-Lega : Governo ridiscuta il progetto : M5S e Lega impegnano il Governo «a ridiscutere integralmente il progetto della linea Torino-Lione, nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia». Così la mozione di maggioranza sulla Tav , ...

Tav - Camera approva mozione Lega-M5S : governo ridiscuterà alta velocità Torino-Lione : Montecitorio approva la mozione di M5S e Lega sulla Tav. Il testo, passato a Montecitorio con 261 voti a favore, 136 contrari e due astenuti, impegna il governo a "ridiscutere integralmente il progetto della linea Torino-Lione, nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia". Pd protesta in aula.Continua a leggere

Tav : Confindustria Vicenza - non si fa? Per il governo l'industria non conta più nulla : Vicenza, 21 feb. (AdnKronos) - "A questo punto abbiamo bisogno di capire se il governo vuole mantenere in Italia le imprese manifatturiere o se vuole che queste prendano altre strade, perché quella sulla TAV e quindi sul corridoio europeo che collega il nostro Paese all'Ovest e all'Est dell'Europa (

Il Cav incontra i "Sì Tav" Tajani contro il governo : 'Pagheranno i lavoratori' : "Il governo del No, dei temporeggiatori, degli incapaci, è l'ultima cosa di cui ha bisogno un Paese in recessione, dove la prima emergenza si chiama lavoro". Il presidente del parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, striglia l'esecutivo e critica lo stallo sulla Tav e le altre infrastrutture, "Dai ponti alle strade, alla Tav, passando per la Pedemontana Veneta, l'alta velocità Brescia-Padova, la terza corsia A11 o la ...

Tav - Tajani : Grave rinviare opera per aiutare accordo governo : Roma, 21 feb. , LaPresse, - "Se la soluzione è rinviare e perdere altro tempo per aiutare l'accordo di governo, sono gli italiani a pagare. Questo mi sembra molto Grave". Così il presidente del ...

Tav - Testor - FI - : Governo deve fare di più per ripartizione fondi : Roma, 21 feb. , LaPresse, - Il Governo italiano si faccia promotore di una iniziativa "in sede comunitaria per far sì che le infrastrutture relative al trasporto nazionale e comunitario vengano messe ...

Tav - mozione M5s-Lega : governo ridiscuta integralmente progetto. Tria : penso si debba fare : ... quelli che sono stati già oggetto di contratti, di trattati, di accordi internazionali, devono realizzarsi": così ha risposto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, a un giornalista francese ...

'Il governo ridiscuta integralmente il progetto Tav' - mozione M5s-Lega - : Roma, 20 feb., askanews, - Trovata un'intesa sulla Torino-Lione tra Lega e M5s: una mozione da presentare in aula alla Camera per il dibattito sulla Tav, con la quale i due partiti di maggioranza ...

Tav - accordo Lega-M5s ma solo per prendere tempo : la mozione alla Camera ricalca il contratto di governo : Hanno trovato l’accordo ma il documento che depositeranno alla Camera non è molto diverso da quello che era già previsto dal contratto di governo. In pratica una manovra per prendere tempo quella della Lega e del Movimento 5 stelle, come spiegano alle agenzie di stampa fonti della maggioranza, in attesa che l’esecutivo non prenderà una decisione. Nel frattempo, dunque, la mozione che i 5 stelle e il Carroccio metteranno in votazione ...

Mozione M5S-Lega : il governo ridiscuta integralmente il progetto della Tav : Ridiscutere integralmente il progetto della Linea Torino-Lione, nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia. È l’impegno che la maggioranza chiede al governo con la Mozione depositata alla Camera, firmata dai capigruppo M5S e Lega, Francesco D’Uva e Riccardo Molinari....

Sulla Tav Telt e Ue danno quindici giorni di tempo al Governo : Due settimane, poi il Governo dovrà dire sì o no all'Alta velocità Torino-Lione perché i bandi dovranno essere pubblicati o annullati del tutto. Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli non è riuscito a strappare altro tempo e altra pazienza all'Europa.Telt, la società metà italiana e metà francese, responsabile della realizzazione della Tav, al termine della riunione del consiglio di ...

Autonomie - Tav e caso Diciotti : il Governo scricchiola. Salvini assicura : 'Durerà' : ... partono le assunzioni al Ministero dei Beni Culturali Finanza La disputa sull'oro di Bankitalia: è possibile vendere le riserve auree? Lifestyle Economia locale: il villaggio salvato dagli ulivi ...

La partita del latte si gioca al Tavolo del governo : I pastori che da giorni hanno ingaggiato la guerra del latte , inondandone le strade della Sardegna, guardano con speranza al tavolo della filiera riconvocato in prefettura a Cagliari, stavolta col ...

E’ su Tav e Autonomia che il governo gialloverde rischia di cadere : E' su Tav e Autonomia che il governo gialloverde rischia di cadere. Due questioni care ai leghisti ma delle quali, i Cinquestelle non vogliono sentir parlare. E a ben ragione. Perché, qualora la Torino-Lione e le autonomie delle Regioni (Veneto, Loimbardia, Emilia Romagna...) andrebbero in porto, i vertici pentastellati rischierebbero la "lapidazione" da parte di una base grillina che già da tempo soffre l'egemonia della Lega. La pensano così ...